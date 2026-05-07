Una violenta y dramática escena sacudió la zona de chacras de Allen, cuando una mujer despechada, de 37 años, prendió fuego la vivienda de su ex pareja luego de enterarse que el hombre había comenzado una nueva relación. Las llamas avanzaron rápidamente sobre parte de la propiedad y obligaron a un importante operativo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Después de iniciar el incendio, la atacante intentó suicidarse. Pese al feroz episodio, no hubo víctimas.

El episodio ocurrió en una chacra ubicada en la zona rural de Allen y generó momentos de extrema tensión. Según trascendió, la mujer llegó hasta la vivienda completamente alterada tras enterarse que su ex pareja había rehecho su vida amorosa. En medio de una fuerte crisis emocional, comenzó el ataque que terminó con parte de la propiedad envuelta en llamas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego avanzó con rapidez y por momentos existió temor de que alcanzara otros sectores de la vivienda e incluso construcciones cercanas. Sin embargo, la rápida llegada de los Bomberos Voluntarios permitió contener las llamas antes de que la situación se transformara en una tragedia todavía mayor. También trabajó personal de Defensa Civil para asegurar el sector y evitar riesgos.

Mientras los equipos combatían el incendio, la escena se volvió todavía más impactante. La mujer empezó a provocarse cortes en los brazos y otras partes del cuerpo delante de los presentes, lo que obligó a pedir asistencia médica urgente. Minutos después arribó personal de salud, que le realizó curaciones en el lugar y confirmó que las heridas no comprometían su vida.

Por otra parte, el propietario de la vivienda logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones. A pesar del violento ataque, únicamente se registraron daños materiales, aunque una importante parte de la estructura resultó afectada por el fuego. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la intervención de los bomberos fue clave para impedir que las llamas destruyeran completamente la casa.

Además, el trasfondo sentimental del caso quedó rápidamente expuesto entre vecinos y allegados. La relación entre ambos habría terminado tiempo atrás, pero la noticia de que el hombre había iniciado una nueva pareja habría desencadenado la furiosa reacción de la mujer.

Finalmente, tras el operativo y las actuaciones policiales, se dio intervención a la fiscal de turno que abrió un legajo para investigar el caso y determinar si existió delito.