La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar sufrió un hecho de vandalismo e inseguridad. Durante la madrugada delincuentes ingresaron al edificio en construcción, que será la futura sede social, y de allí robaron herramientas de trabajo pertenecientes a una empresa que hacía tareas de aislamiento térmico en el lugar.

Según informaron desde la institución, el robo fue en la obra del nuevo cuartel. "Por una cuestion de logistica deja a resguardo sus herramientas de trabajo en el lugar, hoy dia nos encontramos con el lamentable escenario que dejaron los dueños de lo ajeno; ingresaron de manera violenta al interior de la obra y sustrajeron valiosisimas herramientas usadas para la tarea", relataron los bomberos.

Desde la entidad manifestaron con indignación lo ocurrido, destacando que fueron "ladrones inescrupulosos que sin valorar el esfuerzo de toda una comunidad generan daños y robo a la propiedad privada".

A partir del hecho, solicitan a la comunidad que en caso de recibir ofertas de venta de materiales o herramientas, den aviso a la comisaría local o a la Central para que se corrobore si se trata de algún elemento robado.

La descripción de todo lo robado en caso de que alguien identifique alguno.

"Lamentablemente hoy nos toca de nuevo y nos genera un gran retraso, angustia e incertidumbre, esto no solo nos afecta a quienes conformamos la institución si no también a toda la comunidad que día a día nos colabora", agregaron con bronca.

Por último, detallaron que ya hay integrantes de la Comisión Directiva haciendo las diligencias en la comisaria local para la formalización de la investigacion y dar con los responsables.