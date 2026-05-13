El Gobierno de Río Negro comenzará a implementar “Pausa Digital”, un dispositivo pedagógico impulsado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para regular el uso de celulares y tecnologías en las escuelas de toda la provincia. La iniciativa surge frente a la creciente preocupación por el impacto de las pantallas y las redes sociales en la convivencia escolar, los aprendizajes y la salud emocional de niños, adolescentes y jóvenes.

La medida empezó a trabajarse desde diciembre a través del Área de Innovación e Investigación Educativa, que analizó experiencias aplicadas en otros países. Según explicó la psicopedagoga y docente Paula Quezada, coordinadora del área, en muchos lugares donde se prohibió el celular de manera absoluta los problemas continuaron e incluso se profundizaron algunas desigualdades vinculadas al acceso y al mal uso de la tecnología.

Por eso, el programa rionegrino buscará un camino intermedio: el celular no estará prohibido, pero tampoco podrá utilizarse sin control. El uso estará permitido únicamente con fines pedagógicos, para actividades concretas dentro del aula, búsquedas de información o herramientas digitales vinculadas a la enseñanza. En cambio, se limitará el acceso a redes sociales, grabaciones, fotos y otras prácticas que suelen generar conflictos entre estudiantes.

Además, “Pausa Digital” contará con tres documentos centrales. El primero tendrá orientaciones pedagógicas adaptadas a cada nivel educativo y al trabajo conjunto con las familias. El segundo se enfocará en el impacto de la inteligencia artificial en las prácticas educativas. Mientras tanto, el tercero pondrá el eje en los consumos problemáticos vinculados al uso excesivo del celular y las señales de alerta que pueden detectar docentes y directivos.

Desde Educación también encendieron alarmas por la cantidad de conflictos que nacen en redes sociales y luego explotan dentro de las escuelas. Amenazas, peleas, hostigamientos y viralización de videos forman parte de situaciones que cada vez preocupan más a la comunidad educativa. “La mayoría de los problemas de convivencia empiezan en redes y terminan trasladándose al aula”, advirtió Quezada.

En ese contexto, el próximo 14 de mayo las escuelas trabajarán junto a las familias durante las jornadas de Escuela + Familia para revisar acuerdos de convivencia y profundizar específicamente el debate sobre el uso del celular. En Educación Inicial, por ejemplo, se hará foco en las consecuencias que el uso temprano de pantallas puede generar en el desarrollo cognitivo de niños y niñas.

Finalmente, desde el Ministerio remarcaron que la intención no es demonizar la tecnología ni avanzar con castigos extremos, sino enseñar a utilizarla con responsabilidad. La apuesta de “Pausa Digital” será promover una pausa en medio de la hiperconectividad y ayudar a que estudiantes, docentes y familias aprendan a convivir con las nuevas tecnologías sin que las redes sociales terminen dominando la vida escolar.