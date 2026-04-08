Blue Sky Uranium y su empresa operativa conjunta, Ivana Minerales SA (IMSA), arrancaron una nueva etapa de exploración en Río Negro. Esta vez, el foco está puesto en Ivana East, un sector ubicado a unos 10 kilómetros al noreste del depósito de uranio y vanadio Ivana, dentro del proyecto Amarillo Grande.

La campaña contempla unos 1.200 metros de perforación diamantina y será la primera prueba sistemática que se realiza en esta zona bajo el esquema de empresa conjunta con una subsidiaria de Corporación América Group, vinculada al empresario Eduardo Eurnekian.

La expectativa de la compañía está puesta en que Ivana East tenga condiciones parecidas a las del yacimiento Ivana. Según los estudios geológicos, la Formación Chichinales, que es la unidad donde se aloja el mineral en Ivana, también se extendería hacia este nuevo sector.

Aunque entre ambas áreas hay afloramientos de rocas del basamento, desde la empresa sostienen que Ivana East mantiene características geológicas que podrían ser favorables para encontrar uranio. “El inicio de las perforaciones en Ivana East representa un hito clave en nuestra exploración del amplio potencial del distrito de Amarillo Grande”, señaló Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky.

Además, explicó que junto a su socio están avanzando sobre varios objetivos de alta calidad que comparten rasgos geológicos con Ivana y que podrían abrir la puerta a nuevos descubrimientos cerca de un yacimiento ya consolidado.

Ivana East no es un lugar desconocido para los geólogos. El área había sido identificada hace años a partir de estudios radiométricos aéreos y luego se avanzó con trabajos de superficie, perforaciones con barrena y estudios geofísicos. En 2023 incluso se inició una campaña de perforación de circulación inversa, conocida como RC, pero tuvo que frenarse por problemas con el equipamiento.

Ahora la apuesta es distinta. La perforación diamantina permitirá extraer testigos continuos de roca, una herramienta clave para estudiar en detalle la geología del sector, detectar alteraciones y mejorar el modelo de exploración.

La campaña prevé perforaciones de reconocimiento de unos 50 metros de profundidad promedio, enfocadas en zonas superficiales donde podría concentrarse la mineralización de uranio.