La Justicia de Neuquén condenó a Eliseo Esteban Díaz por haber amenazado con un cuchillo al presidente de la comisión de fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, en un episodio ocurrido el pasado 11 de septiembre y que fue resuelto mediante un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

La pena, homologada por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, es de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de coacción agravada por el uso de un arma. Sin embargo, el fallo establece una serie de obligaciones que el condenado deberá respetar durante los próximos tres años para evitar que la sanción se transforme en una pena de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila expuso la acusación y los términos del acuerdo alcanzado con la defensa de Díaz, representada por Laura Plaza. También prestó conformidad la querella, a cargo de la abogada Lorena Miani.

Qué condiciones deberá cumplir para no ir a prisión

Además de la condena condicional, la resolución judicial impuso estrictas pautas de conducta.

Entre ellas, Díaz tiene prohibido realizar actos de perturbación contra la víctima o su entorno familiar, mantener contacto directo o indirecto con Infante, fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada para los controles correspondientes.

Fuentes judiciales remarcaron que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena y su conversión en una condena de cumplimiento efectivo.

Al homologar el acuerdo, el juez Bagnat explicó que las restricciones buscan prevenir nuevos episodios de violencia y proteger a la víctima. Incluso advirtió sobre una situación particular de la localidad.

"Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia", señaló el magistrado. Y agregó que, debido a las dimensiones de Pilo Lil, existe la posibilidad de que ambos hombres se crucen en espacios públicos. En ese escenario, le indicó al condenado que deberá retirarse del lugar para evitar cualquier interacción.

El episodio que originó la causa

El hecho ocurrió en el interior de "El Parador", ubicado sobre la Ruta Provincial 23, en el acceso a Pilo Lil, junto al río Aluminé.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Díaz se acercó a Infante para solicitar el uso de un camión perteneciente a la comisión de fomento. Ante la respuesta del funcionario, quien le indicó que debía realizar un pedido formal por escrito, el hombre comenzó a proferir amenazas.

La acusación sostuvo que luego se produjo un forcejeo y que Díaz extrajo un cuchillo que llevaba en la cintura, mientras amenazaba de muerte al jefe comunal. La intervención de una mujer que se encontraba en el lugar permitió frenar la agresión.

Otra testigo registró parte de la secuencia con su teléfono celular. Ese video fue incorporado posteriormente como evidencia clave dentro de la investigación que permitió sostener la acusación fiscal y alcanzar la condena en apenas una semana.