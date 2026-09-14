El presidente de la comisión de fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, denunció un violento episodio ocurrido el viernes en esa localidad, durante una reunión que mantenía con funcionarios provinciales. Según relató, el exjefe comunal se presentó en el lugar y tras un intercambio por el uso de un vehículo de la institución, la situación terminó con agresiones físicas y la exhibición de un cuchillo.

En diálogo con “La segunda mañana”, programa que se transmite por AM550, Infante brindó detalles de lo ocurrido y explicó que el conflicto comenzó cuando el exjefe comunal solicitó que un camión de la comisión de fomento lo trasladara hasta Junín de los Andes para buscar forraje. El funcionario señaló que le pidió que realizara una nota para justificar la salida del vehículo y el gasto de combustible, pero aseguró que el hombre se negó y mantuvo una actitud que calificó como agresiva.

Infante aseguró que el enfrentamiento comenzó durante una reunión con funcionarios provinciales.

De acuerdo con el relato de Infante, luego de varios minutos de discusión y ante la continuidad de los insultos, le pidió que se retirara del lugar. Fue entonces, según contó cuando comenzaron las agresiones físicas. “En algún momento ya comenzó con las agresiones físicas hacia mi persona”, relató. Además, afirmó que durante el enfrentamiento el exjefe comunal exhibió un cuchillo y que una de las mujeres presentes se interpuso entre ambos para evitar que la situación pasara a mayores.

El presidente de la comisión de fomento confirmó que radicó una denuncia penal el mismo viernes y que presentó ante la Justicia las pruebas que tenía disponibles. También señaló que actualmente existe una medida perimetral hacia su persona. Según explicó, las funcionarias que presenciaron la situación quedaron afectadas por el episodio, al que describió como “una situación muy extrema”.

El presidente de la comisión de fomento confirmó que realizó una denuncia penal y que existe una medida perimetral.

Infante también se refirió a la repercusión del hecho en una localidad de entre 250 y 300 habitantes y sostuvo que, más allá del episodio, no considera que exista una disputa de carácter político entre ambos. “Claramente es una muy mala imagen para la localidad”, afirmó. Al mismo tiempo, destacó los proyectos que lleva adelante la comisión de fomento, entre ellos un centro deportivo comunitario y un loteo destinado a familias que llevan años esperando acceder a una vivienda.

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