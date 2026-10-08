Un joven de 27 años fue imputado en Salta luego de ser denunciado por amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar la muerte del perro de la mujer. El hecho ocurrió en la localidad de Apolinario Saravia y quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Según la denuncia, el episodio ocurrió el lunes 5 de octubre, cuando el acusado habría llegado a la vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril bajo los efectos del alcohol. En ese momento, habría intimidado a la mujer con un arma blanca y posteriormente habría protagonizado el segundo episodio denunciado.

De acuerdo con la investigación, el joven habría utilizado una soga para atar al perro de su pareja a un árbol ubicado en el domicilio. El animal quedó suspendido y murió como consecuencia de la situación, según consta en la denuncia.

Un video quedó como prueba

La mujer aportó a la investigación un video relacionado con lo ocurrido, que fue analizado por la Policía y posteriormente incorporado a las actuaciones. Ese registro forma parte de los elementos reunidos por la Justicia para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades.

A partir de la denuncia y las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al joven por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real. La investigación continúa mientras se analizan las circunstancias del episodio y la participación del acusado.