La justicia rionegrina imputó a un hombre por el delito de atentado y resistencia a la autoridad agravado por el uso de arma, luego de protagonizar un violento episodio en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. El acusado fue detenido tras amenazar a un oficial de policía con un cuchillo y escapar en un taxi.

El hecho ocurrió durante el sábado, alrededor de las 22:30 horas, en las calles Naciones Unidas y Venezuela, frente al hospital. Según relató el fiscal de turno, Martín Pezzetta, un subinspector de la Comisaría 24ª intervino para frenar los disturbios que el hombre provocaba en la vereda del centro de Salud.

Ante la presencia policial, el imputado exhibió un cuchillo de unos 20 centímetros y amenazó al agente para impedir que cumpliera con sus tareas de prevención. Tras la intimidación, abordó un taxi en un intento de huir del lugar, pero fue interceptado a pocos metros por otro móvil policial. Los efectivos concretaron la detención del sospechoso y secuestraron el arma blanca que llevaba en su poder.

El cuchillo estaba escondido debajo del asiento del taxi en el que intentó escapar

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Pezzetta solicitó la aplicación de una medida cautelar fundada en los riesgos procesales. El pedido incluyó una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del hospital, con la excepción de que el imputado requiera atención médica propia, además de la obligación de presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.

La defensora oficial Alfonsina Stular no cuestionó la formulación de cargos ni la medida de protección solicitada. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, disponiendo además la medida cautelar en los términos planteados por la Fiscalía.