El Gobierno de Río Negro pone sobre la mesa $1.029 millones extra por mes para 14 municipios que crecieron en población y, con ese crecimiento, también aumentaron sus gastos en servicios, infraestructura y atención de los vecinos. El gobernador Alberto Weretilneck formalizó este lunes el esquema de Compensación Financiera Transitoria, que busca corregir provisoriamente el desfasaje de los actuales índices de coparticipación sin sacarle plata a ninguna otra localidad.

La medida alcanza a Cipolletti, Bariloche, General Roca, Fernández Oro, El Bolsón, Catriel, Darwin, Los Menucos, Dina Huapi, Comallo, Guardia Mitre, Cervantes, Ramos Mexía e Ingeniero Huergo. Además, se firmaron convenios con distintas comisiones de fomento y San Javier. El dinero saldrá directamente del Tesoro provincial y tendrá una actualización semestral vinculada a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos.

Weretilneck defendió el acuerdo y reconoció que no se trata de la solución definitiva para la coparticipación municipal. “Quienes tomamos decisiones en los ámbitos públicos de la Provincia tenemos que optar entre lo ideal, y a veces impracticable, y lo posible, con sentido común”, sostuvo durante el anuncio.

Y fue todavía más directo al explicar por qué decidió avanzar con este mecanismo. “Esta decisión la estamos tomando con sentido común y con responsabilidad; sin diferencias partidarias ni políticas”, afirmó el gobernador, quien destacó el consenso alcanzado con intendentes de distintos espacios políticos.

Para Weretilneck, el problema está directamente relacionado con el crecimiento que tuvieron algunas ciudades y con un sistema de distribución que no refleja completamente la realidad actual. “Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible, para que aquellas ciudades que efectivamente han crecido tengan al menos una compensación para los mayores gastos y la mayor demanda que tienen en cuanto a servicios, obra pública y atención a sus habitantes”, explicó.

El gobernador remarcó además que el mecanismo permite poner recursos donde hoy hacen falta sin abrir una pelea por los fondos que ya reciben los demás municipios. “De alguna manera, este acuerdo logra que los mayores gastos que tienen los municipios y las comisiones con más cantidad de habitantes sean compensados”, sostuvo.

Pero la foto de unidad que mostró el Gobierno tuvo sus matices. La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, cuestionó que las propuestas realizadas por su municipio durante la discusión de la coparticipación no hayan sido incorporadas. “Me voy con un sabor agridulce”, dijo, al señalar que Roca es la segunda ciudad más poblada de Río Negro y que esperaba que ese crecimiento fuera tenido en cuenta.

Soria también puso el foco en las localidades que quedaron afuera del esquema y planteó que hay municipios que perdieron habitantes y desarrollo económico. “Hay un único beneficiario en detrimento de muchos otros”, sostuvo. Aun así, dejó claro que gestionará los recursos que correspondan para Roca y anticipó que, si llega a la Gobernación, impulsará una actualización de la ley de coparticipación.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto también llegó al encuentro con una postura crítica. Recordó que durante el debate inicial había cuestionado el reparto y, especialmente, el esquema relacionado con las regalías hidrocarburíferas. Ahora reconoció el acuerdo, pero sostuvo que los aproximadamente $40 millones que recibiría Catriel no alcanzan para las necesidades de la ciudad. “Nos gustaría que fuese mucho más, para dotar de más infraestructura a nuestra ciudad”, planteó.

El contraste apareció con Cipolletti, uno de los municipios que más celebró la medida. Su intendente, Rodrigo Buteler, destacó que la ciudad atraviesa un fuerte crecimiento por su cercanía con Vaca Muerta, la actividad hidrocarburífera y la llegada de nuevas empresas. Según explicó, ese desarrollo también genera una presión cada vez mayor sobre la infraestructura municipal.

“Nos cuesta estar al día con la infraestructura para tanto desarrollo; esto nos ayuda”, afirmó Buteler, quien además valoró que el acuerdo haya sido firmado por intendentes de distintos partidos políticos.

Ahora la pelota queda en la Legislatura de Río Negro. Weretilneck confirmó que el proyecto para modificar la ley será enviado este lunes y que está previsto que sea tratado el martes en la plenaria de comisiones y el jueves en sesión. La compensación será transitoria y permanecerá vigente hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o un nuevo Censo Nacional modifique las variables utilizadas para distribuir los recursos.