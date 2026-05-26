Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Los Menucos secuestró este lunes un vehículo con pedido de robo vigente, durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 23, frente a la unidad especial. El procedimiento se inició cuando los efectivos detectaron irregularidades en la chapa patente delantera y en la documentación exhibida por el conductor.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el automóvil registraba un pedido de secuestro por robo desde marzo de 2024 en la provincia de Buenos Aires lo que motivó la inmediata intervención judicial. Además, la cédula presentada presentaba anomalías en sus medidas de seguridad, presumiéndose apócrifa. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del rodado y de la documentación adulterada, además de la imputación del conductor por infracción al Código Penal.

El operativo forma parte de los controles habituales que la Policía de Río Negro realiza en la región para detectar vehículos con irregularidades y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes. La fuerza destacó la importancia de la verificación de documentación y grabados como herramienta clave para prevenir delitos vinculados al robo y comercialización ilegal de automotores.

La Ruta Nacional 23, que atraviesa gran parte de la Región Sur, es un corredor estratégico para el tránsito de vehículos particulares y de transporte. Por ello, los controles en este sector son considerados fundamentales para garantizar la seguridad vial y evitar la circulación de rodados con antecedentes judiciales.

Este procedimiento refuerza la coordinación entre las unidades policiales de la provincia y la Justicia, en un contexto de creciente circulación de vehículos con pedidos de secuestro en la zona sur de Río Negro.