Un nuevo choque que vuelve a encender la alarma

Un día después de la muerte de un motociclista en la Ruta 7, otro siniestro vial sacudió a la ciudad de Neuquén. Esta vez ocurrió en el oeste, en la intersección de Antártida Argentina y Cipolletti, donde una camioneta Kia chocó contra una moto de 110 cc.

El golpe fue directo y violento. La moto terminó fuera de la calzada, sobre la ciclovía, a varios metros del punto de impacto.

El impacto y una escena que se repite

Según informó desde el lugar el móvil de AM550, a cargo de Juan Pablo Andrez en diálogo con el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, el choque se produjo en una esquina sin semáforo.

La camioneta impactó con su parte frontal, del lado del conductor. Tras el golpe, la moto quedó a unos cinco metros de la esquina donde se produjo la colisión, una distancia que refleja la fuerza del impacto.

El motociclista fue hospitalizado

El conductor de la moto, un hombre de 50 años, estaba consciente cuando llegó el personal del SIEN. Los equipos de emergencia lo asistieron en el lugar y luego lo trasladaron al hospital más cercano.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Tránsito cortado y desvíos

El choque obligó a interrumpir la circulación en la zona. Quienes transitaban por Antártida Argentina no pudieron continuar su recorrido habitual y fueron desviados por personal de Tránsito y la Policía hacia el norte, por calle Cipolletti.

Una esquina sin semáforos

La esquina donde ocurrió el choque no cuenta con semáforos. Es un cruce abierto, sin regulación del tránsito, donde la circulación depende únicamente de la conducta de quienes manejan.

El dato no es menor: en ese tipo de intersecciones, cualquier error —o decisión apresurada— puede terminar en un impacto como el de este jueves.

A 24 horas del choque fatal

El nuevo siniestro ocurre apenas un día después de la muerte de un motociclista tras chocar contra un camión en la Ruta 7. Dos hechos distintos, pero con un punto en común: la exposición constante de quienes circulan en moto frente a maniobras que, en segundos, pueden terminar en consecuencias graves.

Mientras el tránsito volvía a ordenarse en el oeste de la ciudad, la escena dejaba una imagen difícil de ignorar: una moto fuera de la calle, un operativo de emergencia y otra vez la sensación de que el problema sigue ahí, sin resolverse.