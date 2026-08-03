Un camión atmosférico fue incendiado de manera intencional en Añelo durante la madrugada del sábado luego de que desconocidos sabotearan el sistema de seguridad de una vivienda. La víctima es Miguel, un trabajador de 68 años, que utilizaba el vehículo para prestar servicios de desagote a organismos públicos y vecinos de la localidad.

Según denunció el propietario, los atacantes cortaron el suministro eléctrico desde la llave térmica exterior, lo que dejó fuera de funcionamiento las cámaras y los reflectores de la propiedad. Después ingresaron al patio, rociaron el camión con combustible y le prendieron fuego.

La Policía del Neuquén y peritos de Bomberos realizaron las pericias correspondientes. Hasta el momento no hay personas identificadas y la investigación continúa para determinar quiénes fueron los responsables y cuál fue el móvil del ataque.

El ataque fue planificado para evitar ser registrado

El incendio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Miguel y su esposa dormían en su vivienda de Añelo.

El hombre relató que se despertó al escuchar la explosión del parabrisas del camión. Al salir, observó que el vehículo estaba completamente envuelto en llamas.

Según explicó, antes de ingresar al predio los autores del hecho desactivaron deliberadamente el sistema eléctrico, dejando sin funcionamiento los dispositivos de seguridad instalados en la propiedad.

Ese detalle se convirtió en uno de los principales elementos que ahora analiza la investigación.

La única herramienta de trabajo quedó destruida

El vehículo incendiado representaba la única fuente de ingresos del matrimonio.

Miguel explicó que había terminado de pagar el camión hacía apenas dos meses, luego de una inversión cercana a 90 millones de pesos.

Con esa unidad realizaba trabajos de desagote para la Municipalidad de Añelo, el área de Bienestar Social y numerosos vecinos de la localidad.

La pérdida económica es aún mayor porque el camión tenía únicamente seguro contra terceros, por lo que el incendio no está cubierto y el propietario deberá afrontar la totalidad de los daños.

Miguel resultó herido mientras intentaba apagar el fuego

Antes de la llegada de los bomberos, Miguel y su esposa intentaron evitar que el incendio alcanzara la vivienda.

Utilizaron baldes con agua para controlar las llamas, aunque el fuego ya había avanzado sobre toda la cabina del vehículo.

Durante esas maniobras, el hombre sufrió cortes y heridas en los pies, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

¿Qué se sabe sobre la investigación?

Hasta ahora, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un ataque intencional.

Las pericias realizadas por Bomberos y la Policía del Neuquén buscan determinar el recorrido realizado por los autores, el combustible utilizado y cualquier evidencia que permita identificarlos.

Miguel aseguró públicamente que no mantiene conflictos personales, comerciales ni deudas, por lo que afirmó desconocer cuál pudo haber sido el motivo del ataque.

Un golpe para una localidad donde los servicios son esenciales

La destrucción de una unidad de este tipo no solo afecta al propietario, sino que también puede impactar en la prestación de servicios para organismos públicos y vecinos, ya que se trata de equipamiento de alto costo cuya reposición demanda varios meses.

Además, en este caso la pérdida adquiere mayor gravedad porque el trabajador quedó sin posibilidad inmediata de continuar desarrollando su actividad, mientras la investigación judicial intenta esclarecer el hecho.

Estado actual del caso

La causa permanece en etapa investigativa.

Las pericias ya fueron incorporadas al expediente y los investigadores intentan establecer quiénes ingresaron al domicilio, cómo planificaron el ataque y cuál fue el motivo.

Mientras tanto, Miguel solicitó asistencia de organismos del Estado para poder recuperar su herramienta de trabajo y volver a prestar servicio en Añelo.