En el marco de los habituales patrullajes preventivos, personal de la Comisaría Segunda de Neuquén demoró durante la madrugada de este lunes a un hombre y secuestró un inhibidor de señales, un dispositivo presuntamente utilizado para facilitar delitos contra la propiedad.

El procedimiento tuvo lugar pasada las 00:25, en la intersección de las calles Félix San Martín y Tronador, cuando los efectivos observaron a un individuo merodeando vehículos estacionados en la vía pública en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial e intentar ser identificado, el sujeto emprendió la fuga a pie, descartándose durante la huida de un elemento de color negro.

Tras ser recuperado por los uniformados, se constató que se trataba de un inhibidor de señales, el cual fue secuestrado de manera preventiva.

Minutos más tarde, el hombre fue alcanzado e interceptado a escasa distancia del lugar, siendo finalmente demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.