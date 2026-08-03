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Intento de robo

Neuquén: escapó al ver a la Policía y terminó demorado con un inhibidor de señal

El procedimiento ocurrió durante un patrullaje preventivo en la madrugada del lunes. El sospechoso intentó huir, descartó el dispositivo durante la persecución y quedó a disposición de la Justicia tras ser interceptado por efectivos de la Comisaría Segunda.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 15:57
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En el marco de los habituales patrullajes preventivos, personal de la Comisaría Segunda de Neuquén demoró durante la madrugada de este lunes a un hombre y secuestró un inhibidor de señales, un dispositivo presuntamente utilizado para facilitar delitos contra la propiedad.

El procedimiento tuvo lugar pasada las 00:25, en la intersección de las calles Félix San Martín y Tronador, cuando los efectivos observaron a un individuo merodeando vehículos estacionados en la vía pública en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial e intentar ser identificado, el sujeto emprendió la fuga a pie, descartándose durante la huida de un elemento de color negro.

Tras ser recuperado por los uniformados, se constató que se trataba de un inhibidor de señales, el cual fue secuestrado de manera preventiva.

Minutos más tarde, el hombre fue alcanzado e interceptado a escasa distancia del lugar, siendo finalmente demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.

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