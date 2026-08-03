El municipio de Andacollo recibió un resarcimiento económico por el fraude con una maquinaria que intentaron contratar. La estafa tuvo como involucrados a dos ex funcionarios públicos y a un corralón privado, quien fue el que accedió a la suspensión del juicio a prueba.

El intendente de la localidad, Manuel San Martín, relató con La Segunda Mañana por AM550 que el Ejecutivo detectó las irregularidades el año pasado y en octubre se hizo la denuncia con todas las pruebas de fraude.

A partir de allí, la fiscalía de la quinta circunscripción comenzó una investigación. Detalló que en la denuncia penal había dos funcionarios de la gestión de San Martín, secretario, director y un corralón privado.

"El Código Penal prevé una salida,la defensa, en este caso, de los denunciados, prevé la salida de lo que es la suspensión del juicio a prueba. Esto corre para cuando los denunciados son privados, no así puede ser alcanzado cuando son funcionarios públicos", explicó.

Sobre esto, agregó que los señalados cumplían con los requisitos y pudieron acceder a este beneficio, a través del cual plantearon una reparación de $137 millones, entendiendo que es el perjuicio que se causó a la administración municipal.

En la audiencia de abril quedó firme el pedido de suspensión de juicio a prueba y el dinero fue recuperado al municipio. "Como nosotros dijimos desde un comienzo, si esa reparación se hace, lo que vamos a hacer es comprar justamente una máquina, que fue motivo, en todo caso, fundamentalmente, del fraude que se le proporcionó al municipio, por el hecho de salir y contratar maquinaria", manifestó.

La situación de los empleados municipales

En cuanto a los ex funcionarios municipales, el intendente indicó que la causa penal sigue adelante y que esta medida del suspensión de juicio no rige para ellos ya que son empleados públicos y no privados. El próximo paso es definir el juicio mientras se investigan dispositivos electrónicos, tanto CPU como teléfonos.

"Internamente, dentro del municipio se iniciaron, inmediatamente producida la denuncia, se desplazaron de sus cargos, quedaron a disposición y se le han iniciado los sumarios internos", explicó.

"Nosotros hemos estado activos desde el momento que presentamos la denuncia, activos poniéndonos a disposición de la justicia siempre, aportando todos los elementos que fuesen necesarios y por supuesto que nos constituimos como querellantes", agregó San Martín.

La nueva maquinaria

Por último, comentó que, ya que el fraude se produjo cuando el municipio debió a salir a contratar una herramienta que no tenían, el objetivo fue que el dinero sea destinado a adquirir la propia. "Nosotros estamos llevando adelante un plan de pavimentación muy ambicioso en el pueblo, donde para la primera y segunda etapa, que es la que está en ejecución, son 22 cuadras en total, tuvimos que hacer recambio de la mayoría de las redes, tanto de agua como de cloaca, además de las propias extensiones de redes que tienen que ver con la dinámica de crecimiento de la localidad."

A partir de la reparación económica, buscarán poder utilizar la máquina para trabajos de zanjeo, ya que viene con un martillo neumático para zonas rocosas.