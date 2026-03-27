Un hombre de 31 años, acusado de abuso sexual en Zapala, fue detenido en Brasil luego de permanecer prófugo durante más de un año. La captura se concretó mediante un trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina e Interpol.

La investigación permitió ubicar al sospechoso fuera del país, lo que derivó en su detención por parte de autoridades brasileñas. Posteriormente, se activó el proceso de extradición, que fue aceptado y ejecutado en las últimas horas.

Cómo logró escapar y dónde fue localizado

El caso se remonta a 2024, cuando el imputado incumplió medidas judiciales vigentes y desapareció de los domicilios registrados. Ante esta situación, la fiscal Laura Pizzipaulo solicitó su captura y fue declarado prófugo.

A partir de allí, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal emitió una alerta roja de Interpol. El seguimiento incluyó análisis de movimientos migratorios y tareas de inteligencia.

Estas acciones permitieron establecer que el acusado había salido de Argentina por un paso fronterizo en Corrientes con destino a Brasil.

La información fue compartida con autoridades brasileñas, que lograron localizarlo y detenerlo. Tras su arresto, se inició el proceso de extradición.

El traslado a Argentina se realizó por vía aérea, bajo custodia de efectivos de la Policía Federal. El acusado ya se encuentra a disposición de la Justicia neuquina.

Los hechos investigados en Zapala

Los delitos que se le imputan ocurrieron antes de 2022 en el Bosque Comunal de Zapala. Según la investigación judicial, la víctima —una adolescente— sufrió daños físicos y psicológicos.

Además de los abusos, el acusado está señalado por desobedecer restricciones judiciales que le prohibían acercarse a la víctima, contactarla o merodear su domicilio.

Qué pasará ahora con el acusado

Con su regreso al país, el hombre quedó nuevamente bajo la órbita de la Justicia de Neuquén. El proceso judicial continuará tras más de un año de búsqueda internacional.

Se espera que en las próximas instancias se definan medidas procesales y el avance de la causa por abuso sexual y desobediencia judicial.