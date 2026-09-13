Un misterioso vehículo sin ocupantes en el desagüe llamó la atención de los vecinos esta mañana de domingo en Cipolletti. La camioneta Kangoo había aparecido en canal de Ruta 151 sin ninguna persona en su interior y nadie alrededor.

Con el pasar de las horas se conoció que había existido un llamado de emergencia, como también un operativo que se pondrá en marcha en las próximas horas.

Según se informó, el vuelco al canal ocurrió a las 5.30 de este domingo 13 de septiembre, cuando un hombre perdió el control de su camioneta y cayó al desagüe.

En el lugar llamó a sus familiares, quienes fueron hasta el lugar a auxiliarlo. También asistieron las autoridades de Tránsito, quienes le realizaron el test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

El hombre se encontraba en buen estado por lo cual se fue por sus propios medios. Durante este domingo la grúa irá hasta el lugar a retirar el rodado para evitar contaminación del agua y un mayor peligro.