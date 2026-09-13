El sábado al mediodía ocurrió un trágico accidente que terminó con la vida de un hombre de 55 años en Cipolletti. Aunque en un inició se informó que el accidente había provocado heridas, horas más tarde se conoció su fallecimiento.

El hecho ocurrió en calle Perón y Teniente Ibáñez, cuando un camión mosquito con vehículos pesados atropelló a un hombre. Según las primeras informaciones, le había provocado graves daños en sus dos piernas por lo cual había sido trasladado en código rojo al Hospital Pedro Moguillansky.

Según testimonios presenciales, el hombre se encontraba limpiando el cristal de una camioneta, ya que solía trabajar de limpiavidrios, y habría colocado un pie sobre la rueda del vehículo. En ese instante, el camión pasó por el lugar y lo impactó con las ruedas traseras.

El conductor del transporte no se habría percatado del impacto en un principio y fue advertido por otros automovilistas. Finalmente, detuvo su marcha en Circunvalación y Puerto Rico. Además según testigos el camión alcanzó a golpear a la víctima con uno de sus laterales.

Tras el impacto, habría quedado bajo las ruedas del camión. El hombre fue asistido en el lugar por personal del Siarme y trasladado de urgencia en código rojo. A pesar de la atención médica recibida, fuentes oficiales confirmaron su fallecimiento alrededor de las 14:30.

Personal de Criminalística realizó peritajes en el lateral derecho del camión. La investigación continúa a cargo de la Regional Quinta de la Policía para determinar la mecánica exacta del hecho, mientras que el chofer fue trasladado a la Comisaría 24 para ser imputado en la causa por homicidio en accidente de tránsito.

Quién era la víctima

La víctima fatal del accidente fue identificada como Orlando Rivero, de 55 años, un vecino que se desempeñaba habitualmente como limpiavidrios en diversos puntos de la localidad.

El hombre ya se había convertido en un vecino reconocido y querido en la zona por lo cual hoy es despedido con mucho dolor y conmoción por su repentina muerte.