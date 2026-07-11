Apareció el criancero que era intensamente buscado: lo encontraron mojado y con frío tras una intensa búsqueda

Rubén Quiñiñir, el criancero de 60 años que era buscado desde el jueves en la zona rural de Las Lajas, fue encontrado este sábado luego de un intenso operativo desplegado en cercanías del río Agrio. El hombre fue hallado con frío y mojado, pero en buen estado general, tras haber pasado la noche a la intemperie.

La búsqueda había comenzado luego de que Quiñiñir saliera a caballo desde el puesto Santa Soledad, ubicado a unos seis kilómetros de Las Lajas por la antigua Ruta Provincial 10, con destino al puesto El Sauce, situado a unos 35 kilómetros. El hombre viajaba con un caballo blanco y un carguero de pelaje bayo, pero con el paso de las horas no llegó a destino y tampoco regresó al lugar de partida.

El criancero de 60 años fue hallado entre el puesto de Nazareno Espinoza y el cañadón de Uribe.

La principal señal de alerta había sido el regreso de los animales solos al puesto Santa Soledad. Esa situación generó preocupación entre familiares y pobladores de la zona, y motivó un operativo de búsqueda con recorridas por caminos rurales y sectores cercanos al río Agrio.

Finalmente, durante el rastrillaje, personal policial que recorría aproximadamente 25 kilómetros por la Ruta N° 10 observó un Renault 9 que realizó señas de luces, según informó Neuquén en Noticias. El conductor del vehículo informó que había encontrado a Quiñiñir entre el puesto de Nazareno Espinoza y el cañadón de Uribe, cuando se dirigía hacia su puesto El Sauce.

Según relató el propio criancero, habría caído de su caballo y, debido a la oscuridad y las condiciones climáticas, pasó la noche refugiado debajo de unos arbustos. Posteriormente fue trasladado hasta la localidad y derivado al hospital local, donde quedó en observación con suero, sin presentar mayores complicaciones.