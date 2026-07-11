Desesperada búsqueda de un puestero en Las Lajas: salió con dos caballos y los animales volvieron solos

Una intensa búsqueda se desarrolla en la zona rural de Las Lajas para dar con el paradero de Rubén Quiñiñir, un poblador que desapareció luego de emprender un recorrido a caballo entre dos puestos ubicados en cercanías del río Agrio. La preocupación creció en las últimas horas cuando los animales con los que viajaba regresaron solos al lugar de partida, sin rastros del hombre.

Según la información difundida por las autoridades, Quiñiñir salió el 9 de julio alrededor de las 11 desde el puesto Santa Soledad, ubicado a unos seis kilómetros de Las Lajas por la antigua Ruta Provincial 10. El hombre montaba un caballo blanco y llevaba además un carguero de pelaje bayo.

Los animales regresaron y se activó el operativo

El destino del viaje era el puesto El Sauce, ubicado a unos 35 kilómetros de Las Lajas, siguiendo el mismo camino rural. Sin embargo, con el paso de las horas el hombre no llegó al lugar previsto y tampoco regresó a su punto de partida.

La principal señal de alarma apareció cuando ambos equinos volvieron solos al puesto Santa Soledad. Esa situación llevó a iniciar un operativo para intentar reconstruir el recorrido y determinar qué pudo haber sucedido durante el trayecto.

Los equipos trabajan sobre distintos sectores del camino rural y en las inmediaciones del río Agrio, donde buscan cualquier indicio que permita orientar el rastrillaje. Hasta el momento no trascendieron datos sobre el paradero del poblador.

Solicitan información a la comunidad

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades pidieron la colaboración de vecinos, puesteros y personas que hayan transitado por ese sector de la zona rural durante los últimos días.

Quienes puedan aportar información sobre Rubén Quiñiñir o hayan observado algún movimiento en el recorrido entre Santa Soledad y El Sauce pueden comunicarse al 2942 66-73-25. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para orientar el trabajo de los equipos que siguen desplegados en la zona.