Una mechera cumplió su condena por robo, pero su vida en libertad duró muy poco. Apenas unos días después la mujer cometió dos nuevos hurtos en comercios de Cipolletti y la Justicia resolvió imponerle 45 días de prisión preventiva, al considerar que reincidió apenas terminó de cumplir su pena y que existe un marcado riesgo de que vuelva a delinquir.

La historia parece repetirse una y otra vez. Según la acusación presentada por la fiscal adjunta Laura Olea, el primero de los episodios ocurrió el pasado 23 de junio, cerca de las 13:55, en un comercio ubicado sobre calle Esquiú. Allí, la mujer ingresó junto a otras dos personas que todavía no fueron identificadas y, de acuerdo con la investigación, se apoderaron de bebidas, productos de higiene personal, artículos de limpieza, frutas y verduras por un valor cercano a los 200 mil pesos antes de escapar del lugar.

Sin embargo, la seguidilla no terminó ahí. Apenas dos semanas después, el miércoles por la noche, volvió a quedar en la mira. Esta vez fue en un comercio de calle San Martín, donde intentó llevarse distintos alimentos y chocolates sin pasar por la caja. La maniobra fue advertida por una empleada que reaccionó a tiempo, evitó que abandonara el local y dio aviso a la Policía. Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y concretaron su detención.

Con esas dos causas sobre la mesa, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la formulación de cargos por un hurto consumado y otro en grado de tentativa. Para sostener la acusación incorporó las denuncias de los comerciantes damnificados, registros de las cámaras de seguridad de ambos locales, actuaciones policiales, fotografías tomadas durante la intervención y un informe preliminar elaborado por el Gabinete de Criminalística, además de los antecedentes penales de la imputada.

Pero el dato que más peso tuvo durante la audiencia fue otro. La fiscal sostuvo que la mujer había agotado recientemente una condena de prisión por hechos de características similares y que, apenas recuperó la libertad, volvió a cometer delitos contra la propiedad. Para la acusación, no se trata de hechos aislados, sino de un comportamiento reiterado que demuestra que las condenas anteriores no alcanzaron para frenar su accionar.

Con ese argumento, la representante del Ministerio Público pidió que permaneciera detenida durante la investigación. Sostuvo que ninguna medida menos gravosa garantizaba el normal desarrollo del proceso debido a la reiterancia delictiva que, según expuso, quedó reflejada en sus antecedentes y en los nuevos episodios investigados.

Durante la audiencia, el defensor oficial Sebastián Nolivo no cuestionó la formulación de cargos ni tampoco se opuso a la prisión preventiva. Su única diferencia estuvo vinculada a la aplicación de la denominada ley de reiterancia, criterio que consideró improcedente para fundamentar la medida cautelar.

Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulados los cargos y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía.