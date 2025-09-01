¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Tenían todo listo para un sábado a pleno

Barón B, cervezas y comida: agarraron a dos mecheras robando en un supermercado de Cipolletti

Una neuquina y una cipoleña fueron sorprendidas en una sucursal de La Anónima. Es el segundo hecho protagonizado por ellas en pocos días. Se llevaban 124 mil pesos en bebidas y comida.

Por Fabian Rossi
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 13:02
Dos mecheras fueron sorprendidas cuando intentaban llevarse mercadería de lujo escondida entre sus prendas en un supermercado. Es el segundo hecho similar que comete el duo de mecheras en pocos días.

El hecho sucedió el sábado a última hora, en el supermercado La Anónima de la calle Mariano Moreno de Cipolletti. Y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El gerente del local alertó a la policía luego de advertir que las sospechosas ocultaban bebidas y alimentos en el sector de cajas. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 32°, que comprobó la maniobra y secuestró los productos que las mujeres intentaban robar: dos espumantes Barón B, tres cervezas Corona de 710 centímetros cúbicos y alimentos varios.

El monto total de la mercadería que intentaban Ricardo fue valuado en más de 124 mil pesos.

Las mujeres, una vecina del barrio Costa Este y otra oriunda de Neuquén capital, fueron trasladadas a la unidad policial, notificadas en una causa judicial y luego recuperaron la libertad.

No era la primera vez que intentaban hacer de las suyas en la misma sucursal. Según confirmaron fuentes policiales, días atrás habían protagonizado un robo similar, aunque en esa ocasión recién fueron descubiertas cuando revisaron las cámaras de seguridad.

La mercadería fue devuelta al supermercado, mientras que las sospechosas quedaron a disposición de la Justicia.

