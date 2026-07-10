Un control de rutina por una patente poco visible terminó con un hallazgo inesperado en una estación de servicio de Cipolletti: un joven de 24 años fue detenido con una bolsa de cocaína.

Todo comenzó cerca de las 16 del jueves, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención recorrían la zona de la calle Toschi y Tres Arroyos. En ese momento advirtieron una Honda Wave roja estacionada en una estación de servicio Puma con la chapa patente poco visible, una irregularidad que motivó la identificación del conductor.

El motociclista de 24 años fue identificado, y se determinó que es oriundo del paraje El Arroyo de Cinco Saltos. Durante el control reconoció que tenía la licencia de conducir vencida, por lo que la inspección continuó con la verificación de la documentación y del vehículo.

Sin embargo, la situación se agravó cuando los policías le pidieron que mostrara el contenido de la baulera. En ese instante cayó una bolsa de color verde con un producto blanco en su interior, un detalle que cambió por completo el procedimiento y obligó a dar inmediata intervención a la Justicia.

La bolsa verde con 100 gramos de cocaína quedó tirada en el piso de la estación de servicio

Más tarde se confirmó que el envoltorio contenía 100 gramos de cocaína. Con esa información, la fiscal federal de Atención Inicial ordenó el secuestro de la sustancia y dispuso que el joven fuera notificado por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, fue trasladado a la Comisaría 4° en calidad de demorado, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del caso.

Por otra parte, la moto no pudo continuar circulando. Personal de Tránsito Municipal procedió a su secuestro debido a la falta de la documentación exigida para transitar, por lo que el procedimiento terminó con el conductor involucrado tanto en actuaciones judiciales como administrativas.



