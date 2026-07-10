Un policía jugaba “un picadito” con amigos, se descompensó y murió

La tarde terminó en tragedia en Roca. Un policía de 43 años murió luego de descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol entre amigos en un predio privado. Aunque fue trasladado de urgencia a una clínica, los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron que sufrió un paro cardíaco.

El hecho sucedió cerca de las 15.30 en unas canchas ubicadas en Sargento Cabral, casi Cacique Catriel. Lo que hasta ese momento era un encuentro deportivo entre compañeros y conocidos cambió de un instante a otro.

El sargento Nicolás Acosta, dependiente de la Subcomisaría 66° de Mainqué, comenzó a sentirse mal en la cancha y cayó descompensado, generando una escena de enorme preocupación entre quienes compartían el partido.

De inmediato, quienes estaban en el lugar intentaron asistirlo mientras solicitaban ayuda médica. La urgencia fue absoluta. El efectivo fue trasladado rápidamente a la Clínica Juan XXIII, donde el personal de salud desplegó maniobras para intentar revertir el cuadro.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la noticia más temida llegó minutos antes de las 17. Desde el centro de salud confirmaron el fallecimiento del sargento como consecuencia de un paro cardíaco, una noticia que golpeó de lleno a sus familiares, amigos y compañeros de la Policía de Río Negro.