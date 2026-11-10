No llevaba uniforme ni empuñaba un arma, pero su olfato fue una herramienta clave para la Justicia. Durante años, Apolo trabajó en la Policía de Río Negro, participó en más de 450 pericias odorológicas y aportó indicios en investigaciones judiciales que incluso trascendieron los límites de la provincia. Ahora, después de una extensa trayectoria, llegó el momento de colgar el servicio: el perro especialista en odorología forense comenzó su merecido retiro.

Su historia no se explica solamente por una capacidad olfativa extraordinaria. Detrás de cada procedimiento estuvo Gastón Chiappe, su guía y compañero de trabajo, con quien conformó un binomio que durante años intervino en causas judiciales de distinta complejidad. La confianza, el entrenamiento y la dedicación fueron parte de una tarea que exigió precisión y disciplina.

La despedida tuvo un lugar especial durante la inauguración de una nueva sala de pericias de odorología forense en Viedma. Allí, las autoridades policiales reconocieron la trayectoria de Apolo y Chiappe, quienes recibieron presentes en homenaje a los años de servicio compartido. También destacaron el valor de los perros y sus guías en la investigación criminal y en la búsqueda de personas.

El retiro de Apolo coincidió con otro paso importante para la Policía de Río Negro: la habilitación de un espacio especialmente acondicionado para desarrollar pericias odorológicas. Se trata de una especialidad que solamente tienen tres provincias argentinas y en la que Río Negro acumula años de experiencia, cooperación y formación de personal.

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó que la provincia fue pionera en este campo y consideró que la nueva infraestructura representa la culminación de un trabajo sostenido. La sala cuenta con un sector específico para las pericias, espacios de observación para veedores, laboratorio para conservar las muestras y lugares destinados a las recorridas y el esparcimiento de los perros.

- Apolo, el perro policía que dejó su huella en las investigaciones judiciales

Uno de los aspectos centrales es el sistema de cámaras que permite registrar cada movimiento del guía y del can. De esa manera, fiscales, querellas y autoridades judiciales pueden observar los procedimientos en tiempo real, incluso desde otras provincias. El objetivo es garantizar la transparencia de las prácticas y ofrecer mayores garantías sobre la producción de una prueba que puede resultar determinante en una investigación.

La Sección de Odorología realiza alrededor de 35 pericias por año y también trabaja para otras jurisdicciones. Río Negro capacitó a personal de Chubut, intervino en tres procedimientos para Santa Cruz y desarrolló tareas conjuntas con la Policía Federal. El circuito comienza con la recolección de muestras en los lugares de los hechos, continúa con su traslado bajo cadena de custodia y finaliza con la intervención de los especialistas cuando lo requiere la autoridad judicial.

Apolo ya no tendrá que cumplir con esos procedimientos ni poner a prueba su olfato frente a nuevas muestras. Su etapa de servicio terminó, pero detrás de sus más de 450 pericias queda una trayectoria difícil de reemplazar. Para Chiappe, seguramente, la despedida tendrá otro significado: el de dejar atrás años de trabajo junto a un compañero que convirtió una capacidad natural en una herramienta al servicio de la Justicia.