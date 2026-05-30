Un operativo de prevención y control desarrollado por la Policía de Río Negro sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, permitió desarticular un presunto traslado de estupefacientes destinados a la comercialización. El procedimiento concluyó con dos personas detenidas, el secuestro de drogas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

Cómo se desarrolló el operativo de control sobre la Ruta Nacional 22 en Cervantes

El control se llevó adelante durante la madrugada con la participación de efectivos de la División Toxicomanías Alto Valle Este, personal del Cuerpo de Seguridad Vial y la Sección Canes de Allen. Cerca de las 2 de la mañana, los uniformados interceptaron un Ford Focus blanco que circulaba desde Villa Regina hacia el oeste.

En el vehículo viajaban una mujer de 31 años y un joven de 22, quienes quedaron bajo investigación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

La droga secuestrada durante el operativo de control realizado durante esta madrugada en Cervantes.

El papel clave de “Máximo”, el can detector de drogas

Durante la inspección inicial, el can detector de narcóticos Máximo marcó la puerta del conductor, una señal que alertó a los efectivos sobre la posible presencia de sustancias ilegales.

A partir de esa indicación, se dispuso una requisa más exhaustiva del rodado. El procedimiento confirmó las sospechas y permitió localizar distintos envoltorios con cocaína y marihuana ocultos en el interior del vehículo.

La intervención del can fue determinante para orientar el trabajo de los investigadores y agilizar el hallazgo de la droga.

Máximo, el perro detector de droga de la Policía de Río Negro, fue clave en el descubrimiento de la droga en el operativo de Cervantes.

Más de un kilo de estupefacientes secuestrados

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa se encontraron dos envoltorios con cocaína: uno con un peso de 151 gramos y otro con restos de la misma sustancia. Además, los efectivos secuestraron tres paquetes de marihuana que pesaron 375, 209 y 203 gramos respectivamente.

En total, el operativo permitió incautar más de 938 gramos de cannabis y 152 gramos de cocaína, una cantidad que los investigadores consideran compatible con actividades de comercialización.

Junto con la droga fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos que habitualmente son incorporados como evidencia en causas vinculadas al narcomenudeo y la distribución de estupefacientes.

La Fiscalía Federal ordenó la detención de los sospechosos

Tras las actuaciones policiales, la Fiscalía Federal a cargo de Matías Zanona dispuso la detención de ambos ocupantes del vehículo.

Los sospechosos quedaron alojados en la Comisaría 22ª de Cervantes mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. La causa se tramita bajo los alcances de la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con la tenencia, transporte y comercialización de estupefacientes.

Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar el origen de la droga, su destino final y la posible existencia de otras personas vinculadas a la maniobra investigada.