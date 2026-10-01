Un camionero que realizaba tareas de descarga en el basural de Neuquén fue apuñalado tras una discusión con personas que se encontraban dentro del predio. El ataque ocurrió mientras el trabajador operaba un portavolquete y generó preocupación por las condiciones de seguridad en el lugar.

Según la información disponible, el conflicto comenzó cuando varias personas empezaron a remover o pisar los residuos que el camión estaba descargando. La situación escaló con agresiones contra el vehículo y terminó cuando el conductor descendió acompañado por otra persona.

Uno de los agresores le arrojó un arma blanca que atravesó la campera y varias prendas del trabajador, aunque no llegó a provocarle heridas de gravedad. La ropa que llevaba puesta habría evitado que el cuchillo alcanzara directamente su cuerpo.

Cómo comenzó la discusión dentro del basural

El episodio se inició mientras el camionero realizaba su trabajo en el predio de disposición de residuos de Neuquén. De acuerdo con el relato del hecho, las personas que estaban detrás del vehículo comenzaron a intervenir en los residuos que se estaban descargando.

En medio de la discusión, el trabajador recibió distintas agresiones: le escupieron el vidrio, golpearon el camión y le arrojaron una piedra.

La situación se agravó cuando el conductor bajó del vehículo junto con otra persona. Fue entonces cuando uno de los involucrados le lanzó un cuchillo, que atravesó las prendas que llevaba puestas.

La ropa evitó que el cuchillo le provocara heridas graves

El ataque no terminó con lesiones de gravedad para el camionero. El abrigo y las demás prendas que vestía funcionaron como una barrera entre el arma blanca y su cuerpo.

Aunque no se informaron heridas graves, el episodio expuso al trabajador a un riesgo físico durante una tarea habitual de su jornada laboral.

El hecho también generó preocupación entre quienes ingresan al predio para realizar tareas de transporte y descarga, ante la posibilidad de que se repitan situaciones de violencia similares.

La seguridad de los trabajadores, en el centro de la preocupación

Después del ataque, surgió el planteo de reforzar las condiciones de seguridad para los trabajadores que ingresan al basural y evitar que los camiones deban descargar en sectores donde sus conductores puedan quedar expuestos a agresiones.

La situación pone el foco en las condiciones en las que se desarrollan las tareas dentro del predio, especialmente cuando coinciden trabajadores de transporte y otras personas que permanecen en las zonas de descarga.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre medidas específicas adoptadas tras el episodio, ni sobre eventuales actuaciones policiales o judiciales.