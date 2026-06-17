Microbasurales en Neuquén: denuncian que todavía tiran basura en la meseta como hace 50 años

La Municipalidad de Neuquén volvió a poner el foco sobre una problemática que persiste desde hace años: la aparición de microbasurales en distintos sectores de la ciudad. Durante un reciente operativo de remediación realizado en la meseta, personal municipal encontró nuevos focos de residuos y advirtió que todavía hay personas que arrojan basura en espacios abiertos, pese a contar con servicios y lugares habilitados para su disposición.

Las tareas se llevaron adelante en inmediaciones del Polo Científico Tecnológico y del tanque de agua ubicado en la meseta. Allí, además de detectar acumulación de residuos, las autoridades aseguraron haber observado vehículos descargando basura de manera irregular.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, expresó su preocupación por una conducta que, según señaló, parece no haberse modificado a pesar del crecimiento que experimentó la capital neuquina en las últimas décadas.

"Nos encontramos con vehículos arrojando residuos. No entendemos por qué hay personas que siguen utilizando la barda de la ciudad como hace 40 o 50 años, cuando Neuquén no tenía servicio de recolección", sostuvo el funcionario.

Las autoridades recordaron que los vecinos que cuentan con vehículos pueden trasladar residuos al Centro de Transferencia ubicado en Novella y Godoy,.

Haspert remarcó que la situación resulta llamativa debido a la expansión urbana registrada en sectores como Distrito 3, Distrito 4 y otras urbanizaciones que avanzan sobre la meseta, donde actualmente existe cobertura de servicios municipales.

Desde el municipio explicaron además que el viento característico de la región agrava el impacto ambiental. Los residuos más livianos son arrastrados por las ráfagas y terminan dispersos en amplias superficies, quedando atrapados entre la vegetación natural de la barda.

La presencia de basura no solo genera contaminación visual, sino que también afecta el ecosistema de la meseta y de las zonas cercanas al río Neuquén, uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

En ese sentido, las autoridades recordaron que los vecinos que cuentan con vehículos pueden trasladar residuos al Centro de Transferencia ubicado en Novella y Godoy, que funciona durante toda la semana y recibe distintos tipos de desechos.

"Les pedimos a esos malos vecinos que cuidemos la ciudad, que cuidemos nuestro río y que cuidemos la meseta de Neuquén", reclamó Haspert.

Desde la comuna anticiparon que los operativos de limpieza continuarán en diferentes puntos de la capital con el objetivo de eliminar los microbasurales y evitar que nuevos sectores se conviertan en puntos de descarga clandestina.