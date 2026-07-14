Lo apuñalaron frente a su hijo de 6 años en el oeste neuquino: ampliaron la investigación porque falta el informe médico

La Justicia extendió por dos meses la investigación por el ataque a un hombre que fue apuñalado durante una discusión de tránsito en la ciudad de Neuquén, un hecho ocurrido mientras la víctima se encontraba junto a su hijo de 6 años. El caso generó fuerte repercusión luego de que se difundiera un video en el que quedó registrado el momento de la agresión.

La prórroga fue solicitada por la fiscal Paula González y contó con el respaldo de la querella y de la defensa. La investigación debía finalizar el próximo 27 de julio, pero la Fiscalía argumentó que aún resta incorporar un informe de un médico cirujano sobre la evolución de las lesiones sufridas por la víctima, una prueba considerada clave para el avance de la causa.

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al pedido y fijó como nueva fecha de cierre de la investigación el 27 de septiembre.

El único imputado en la causa, identificado por sus iniciales D.A.F., fue acusado el pasado 27 de marzo por el delito de lesiones graves en calidad de autor. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió dos días antes, alrededor de las 17.30, en la intersección de las calles Godoy y Belgrano.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, la discusión comenzó cuando ambos conductores coincidieron en un semáforo tras un incidente de tránsito. Del auto del acusado bajaron dos acompañantes, primero, y luego lo hizo el imputado quien conducía. “Se acercó a la víctima y con un elemento punzocortante le asestó al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda”, relató el asistente letrado Emilio Briguglio al efectuar la imputación. “Luego, los tres, se fueron del lugar en el auto y a alta velocidad”, precisó.

Se salvó de milagro

El hombre herido fue trasladado de urgencia por un particular al hospital Horacio Heller y luego derivado al hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente. Los médicos determinaron que las lesiones requerían al menos 40 días de recuperación, plazo sujeto a su evolución clínica.

El caso tomó estado público luego de que Tomás Calfunao, hermano de la víctima, difundiera en redes sociales un video que muestra el momento del ataque. En las imágenes también puede observarse que el hombre estaba acompañado por su hijo de 6 años cuando fue agredido.

Tras permanecer prófugo durante varias horas, el principal acusado se presentó ante la Justicia al día siguiente del hecho y posteriormente fue imputado. Mientras tanto, la investigación continúa para completar la prueba médica pendiente y avanzar hacia la siguiente etapa del proceso judicial.