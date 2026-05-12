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En plena madrugada

Lo apuntaban como autor de otros robos y lo atraparon en la feria de San Martín de los Andes: las cámaras lo delataron

Gracias al registro fílmico, la policía neuquina logró dar con el domicilio del delincuente, donde lo encontraron y detuvieron. Los vecinos y comerciantes estaban hartos de verlo merodear por la zona.

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Martes, 12 de mayo de 2026 a las 08:35
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La policía utilizó registros fílmicos para dar con el delincuente.

Detuvieron en San Martín de los Andes a un hombre por reiterados robos a vecinos. La División Brigada de Investigaciones Zona Sur atrapó al ladrón después de una minuciosa investigación a través de cámaras de seguridad.  

La última vez que el delincuente robó fue en la Feria Patagónica. Los comerciantes ya estaban cansados de verlo merodear por la zona, sabiendo que había protagonizado otros delitos. 

Este lunes a la madrugada, el sujeto ingresó a robar al predio de la feria. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad, lo que dio nuevas pistas a la policía para continuar con la investigación, ya que sospechaban que el hombre había protagonizado otros hechos delictivos. 

El ladrón quedó a disposición de la justicia.

“Efectivos de la Brigada desplegaron distintas tareas investigativas, entre ellas análisis de registros fílmicos, averiguaciones, recorridos preventivos y seguimientos, con el objetivo de identificar al presunto autor y dar respuesta a la inquietud planteada por la comunidad”, informaron desde la policía neuquina.

Finalmente, los investigadores lograron individualizar al sospechoso y establecer el sitio donde se encontraba residiendo. Lo detuvieron y quedó a disposición de la Fiscalía Local interviniente.

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