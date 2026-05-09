Sin patente, vidrios polarizados, con capucha y marihuana: el secuestro de película de un auto en San Martín de los Andes

Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur de la Policía de la provincia de Neuquén realizó un operativo que terminó con el secuestro de marihuana, un vehículo retenido y la intervención de distintas áreas especializadas en San Martín de los Andes. La falta de la chapa patente fue la primera de una serie de irregularidades.

La secuencia que terminó con el secuestro de un Focus y marihuana

Durante la tarde de este viernes 8 de mayo. efectivos policiales detectaron un Ford Focus blanco que circulaba por la calles céntricas de San Martín de los Andes de manera sospechosa. Según se informó, el vehículo no tenía la patente colocada, contaba con vidrios polarizados y al menos uno de sus ocupantes se encontraba encapuchado.

Ante esa situación, los uniformados decidieron interceptar el vehículo e identificar a las personas que viajaban en él. Para garantizar la seguridad del procedimiento, solicitaron apoyo de la División Operativa de Cremaciones y Servicios de Medio Ambiente (DO-CRESMA) y de personal de Infantería.

Encontraron marihuana y secuestraron el vehículo

Durante la identificación, uno de los ocupantes descendió del automóvil y desde el interior cayó una sustancia vegetal con características similares al cannabis sativa. A raíz de esto, intervino la División Antinarcóticos Zona Sur.

Con la participación del can detector “Betina”, los efectivos realizaron un registro externo del vehículo y el perro marcó positivamente la posible presencia de estupefacientes. Posteriormente, y con testigo hábil presente, se concretó la requisa del automóvil.

Según informaron fuentes policiales, dentro del vehículo encontraron distintos envoltorios con marihuana, que totalizaron más de 11 gramos de sustancia vegetal.

Quien manejaba no tenía licencia de conducir

Además, durante las actuaciones, los efectivos policiales constataron que la persona al volante no contaba con licencia de conducir habilitante, por lo que intervino personal de Tránsito de la Municipalidad San Martín de los Andes, quienes labraron el acta contravencional correspondiente y secuestró preventivamente el automóvil.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la droga fue secuestrada y se certificaron los domicilios de los ocupantes. En tanto, el menor de edad involucrado quedó bajo resguardo de personal especializado, conforme al protocolo vigente.