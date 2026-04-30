A las 12:48 de este jueves 30 la central de Bomberos de San Martín de los Andes recibió múltiples llamados de vecinos del barrio La Cascada informando sobre un incendio de vivienda en calle Luis Goñi.

De manera inmediata partieron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios. Allí constataron un incendio generalizado en una estructura ubicada en el fondo de un terreno, utilizada como quincho, de aproximadamente 40 metros cuadrados, construida en mampostería y madera, con riesgo de propagarse a viviendas linderas.

Rápidamente procedieron a contener la propagación, evitando que el fuego afecte de manera directa a las viviendas vecinas, y comenzaron a atacar el foco principal, logrando su extinción total tras aproximadamente dos horas de trabajo.

Como consecuencia del incidente, una vivienda lindera en su parte posterior resultó afectada por humo, mientras que otra, ubicada sobre uno de los laterales, sufrió daños en el techo por acción del fuego y humo.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que se originó el incendio. Asimismo, un vecino debió ser asistido en el lugar por personal del SIEN debido a inhalación de humo.

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Protección Civil y Policía del Neuquén.