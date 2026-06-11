El llamado que encendió el alerta

Una denuncia telefónica a la Comisaría 52 activó un operativo policial en Centenario luego de que vecinos advirtieran sobre un hombre presuntamente armado en la zona de Manquiao y Cuba.

La descripción fue precisa: campera gris, buzo negro y gorra. Con esos datos, los efectivos llegaron rápidamente al sector y detectaron al sospechoso.

La fuga desesperada por los patios

Apenas vio el patrullero, el joven de 25 años salió corriendo. En medio de la huida dejó abandonada una bicicleta gris sobre la vereda y se metió al patio de una vivienda para intentar perderse entre los paredones y techos de casas vecinas.

Uno de los policías comenzó a seguirlo a pie y observó cómo el sospechoso arrojaba un objeto oscuro antes de trepar un muro del patio trasero para volver a ganar la calle.

La situación obligó a desplegar un rápido operativo cerrojo en varias cuadras de la zona.

El operativo que terminó con el sospechoso detenido

La persecución terminó en calle Cuba, entre Artigas y Facundo Quiroga, donde otros móviles lograron interceptarlo y demorarlo.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró un arma de fuego calibre 22, además de la bicicleta y prendas de vestir utilizadas durante la fuga.

El hombre fue trasladado a sede policial y en el caso tomó intervención el fiscal Andrés Azar, de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Vecinos en alerta por episodios cada vez más violentos

El episodio volvió a generar preocupación entre vecinos de Centenario por la presencia de personas armadas y las escenas de persecuciones en sectores residenciales.

La rápida intervención policial evitó que la situación escalara en una zona donde, a esa hora, todavía circulaban familias y vecinos.