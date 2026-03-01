Este sábado, pasadas las 6 de la madrugada, dos hombres de 28 y 31 años se dieron a la fuga del personal policial de la Comisaría N°52 de Centenario a bordo de una camioneta Toyota Hilux color blanca.

Sobre la Avenida Lago Traful, a la altura de calle Quinquela Martin, perdieron el control y tras derrapar terminaron chocando contra una de las veredas.

Ambos sujetos fueron demorados por los efectivos que iban tras ellos, los trasladaron al Hospital Natalio Burd ya que el conductor presentaba una herida de arma en una de sus piernas. De acuerdo a lo que se supo el rodado lo habría alquilado para utilizarlo como Uber.

En el lugar también se hicieron presentes uniformados de la División Tránsito Villa Obrera. Dispusieron el secuestro del rodado ya que según los primeros datos que surgieron, habría un arma de fuego dentro y además comprobaron que había botellas de bebidas alcohólicas.

La camioneta se había dado a la fuga a alta velocidad, generando gran peligro ya que a esa hora muchos vecinos partían de sus casas a trabajar, cuando se encontraron con la persecución.