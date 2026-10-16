El Tribunal de Impugnación confirmó la condena a prisión perpetua de Alcides Ramón Reyes por el femicidio de su pareja, Mabel Rosana López Fernández, ocurrido el 9 de noviembre de 2025 sobre la Ruta Provincial 13, cerca de Kilka.

La resolución, firmada por el juez Andrés Repetto y las juezas Liliana Deiub y Patricia Lupica Cristo, rechazó los planteos de la defensa y ratificó la declaración de culpabilidad dictada por un jurado popular. De esta manera, hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, quien había solicitado mantener tanto el veredicto como la pena impuesta.

Sin embargo, el tribunal también hizo lugar a otro planteo de la defensa y declaró, para este caso en particular, la inconstitucionalidad de las normas que impiden de manera absoluta el acceso a la libertad condicional en una etapa avanzada de la ejecución de la pena.

El hecho ocurrió durante un viaje desde Villa Pehuenia hacia Cutral Co. Según la teoría del caso que logró probar la fiscalía, después de una discusión y de un episodio de violencia ocurrido la noche anterior, Reyes dirigió la camioneta hacia un barranco de más de 100 metros de profundidad. La mujer sufrió graves lesiones y murió mientras era trasladada al hospital de Zapala.

La impugnación de la defensa

La causa llegó al Tribunal de Impugnación a partir de una presentación de la defensa, que cuestionó las instrucciones impartidas al jurado popular durante el juicio y sostuvo que no existían pruebas suficientes para acreditar que Reyes había provocado intencionalmente la muerte de su pareja.

Durante una audiencia realizada el 8 de octubre, la fiscal Laura Pizzipaulo pidió que se rechazaran esos planteos y se mantuvieran tanto la declaración de culpabilidad como la condena a prisión perpetua.

En la resolución comunicada este viernes 16 de octubre, el tribunal desestimó los cuestionamientos vinculados con las instrucciones al jurado y confirmó la condena por homicidio agravado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en los términos de los incisos 1 y 11 del artículo 80 del Código Penal, en carácter de autor, conforme al artículo 45.

Qué resolvió el tribunal sobre la libertad condicional

En relación con la ejecución de la pena, el juez y las juezas declararon inconstitucionales e inaplicables al caso los artículos 14, inciso 1, del Código Penal y 56 bis de la Ley 24.660, que establecen restricciones para acceder a la libertad condicional y a determinadas etapas del régimen progresivo de ejecución penal.

La decisión no modifica la condena a prisión perpetua ni implica una liberación automática. El tribunal mantuvo el plazo de 35 años previsto para solicitar la libertad condicional, cuya eventual concesión dependerá del cumplimiento de los demás requisitos legales.

De esta manera, Reyes continuará condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández, aunque la resolución establece que las restricciones absolutas cuestionadas no podrán aplicarse a su caso.