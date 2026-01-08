La jueza de garantías Bibiana Ojeda prorrogó por 60 días la prisión preventiva de A.R.R., acusado por el femicidio de su pareja, ocurrido en noviembre de 2025 en la localidad de Moquehue. La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada por el vencimiento de la medida cautelar, a pedido de la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Margarita Ferreyra.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la extensión de la prisión preventiva al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente el de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, indicó que dichos riesgos se vieron reforzados por nueva información incorporada con posterioridad a la formulación de cargos, entre ellas un video posterior al hecho ocurrido el 10 de noviembre.

Ferreyra también subrayó la necesidad de proteger a los testigos presenciales, quienes son empleados del imputado y manifestaron temor, así como evitar cualquier tipo de influencia sobre ellos y sobre los hijos menores de edad de la víctima.

En su exposición, la asistente letrada detalló que aún restan realizar pericias informáticas sobre teléfonos celulares y un análisis de ADN sobre muestras recolectadas en el lugar del hecho. Precisó que el plazo solicitado coincide con el vencimiento del período de investigación, fijado para el 10 de marzo de 2026. Además, recordó que por la calificación legal del caso —homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género— la pena en expectativa es de prisión perpetua.

El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando la fiscalía imputó a A.R.R. por el femicidio de su pareja. Según la acusación, tras una discusión y agresiones en una cabaña de Moquehue, el imputado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka y la arrojó por un barranco con la mujer en su interior, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía mencionó además la incorporación de un video posterior al hecho, el testimonio de una persona que presenció el momento en que la camioneta cayó vacía y declaraciones que indican que el imputado habría intentado ocultar teléfonos celulares para evitar que fueran hallados por la policía.

Por su parte, el defensor oficial no formuló objeciones a la prórroga de la prisión preventiva, aunque informó que la defensa evalúa solicitar en el futuro una medida cautelar menos gravosa.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza Bibiana Ojeda hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 60 días, con vencimiento el 10 de marzo de 2026.