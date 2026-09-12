Un hombre de 77 años fue víctima de un robo en su casa del barrio El Arenal, en San Martín de los Andes, durante la noche de este viernes 11 de septiembre. El delincuente ingresó a la propiedad, amenazó al jubilado y escapó con dinero en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, el hecho se produjo minutos después de las 21 en una casa ubicada sobre calle Las Grosellas al 600. El sospechoso habría accedido al inmueble a través del patio trasero y, una vez dentro, amenazó al hombre con golpearlo y le exigió la entrega de dinero y objetos de valor.

Ante la situación, el propietario no opuso resistencia y entregó sus pertenencias. El asaltante permaneció pocos minutos en el domicilio y luego huyó con 30.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Investigan el robo ocurrido en el barrio El Arenal de San Martín de los Andes

Tras el episodio, el jubilado logró comunicarse con la Policía y solicitó asistencia. Efectivos de la Comisaría 43° acudieron al lugar y constataron que la víctima no presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico.

Las autoridades preservaron la escena para realizar las primeras diligencias investigativas y relevar posibles indicios que permitan avanzar con la causa. La investigación quedó en manos del área judicial de la dependencia policial correspondiente, que trabaja para reconstruir la secuencia del hecho e identificar al autor del robo.

El caso se suma a otros episodios de inseguridad registrados en distintos sectores de esa ciudad cordillerana y permanece bajo investigación. Al momento de esta publicación no se informó si habían identificado al autor del robo.