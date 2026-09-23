Asaltó a un remisero neuquino en Allen y la Justicia resolvió que seguirá preso por dos meses

La investigación por el asalto a un taxista neuquino en Allen avanzó este miércoles con la imputación formal de los dos detenidos. Se trata de un hombre de 34 años, domiciliado en Neuquén, y una mujer de 31 años, radicada en Allen, quienes habían sido arrestados durante este martes tras el operativo policial de la Comisaría 33°.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la pareja contrató un viaje desde la capital neuquina hasta Allen. Según la acusación fiscal, al llegar a la zona de la pasarela de calle Belisario Roldán, el hombre tomó al chofer desde atrás y le robó la billetera con la recaudación, mientras la mujer actuaba como campana.

La alerta se activó gracias al botón antipánico del vehículo, lo que permitió que la base de remises y la Policía intervinieran rápidamente. Minutos después, los efectivos policiales localizaron a los sospechosos y recuperaron la billetera denunciada como robada.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta Marcela Marchetti solicitó que ambos fueran imputados como coautores de robo simple. Entre las pruebas presentadas se incluyeron el acta del procedimiento policial, la denuncia de la víctima, las diligencias del Gabinete de Criminalística y el secuestro del dinero.

La representante fiscal pidió dos meses de prisión preventiva para el hombre, teniendo en cuenta sus antecedentes y el peligro de fuga. En el caso de la mujer, requirió presentaciones periódicas en sede fiscal. La defensora penal pública Flavia Rojas se opuso a la prisión preventiva y ofreció una reparación económica, pero la jueza de Garantías Natalia González resolvió en los mismos términos solicitados por la fiscalía.

De esta manera, el hombre permanecerá detenido durante el plazo de investigación penal preparatoria, fijado en dos meses, mientras que la mujer deberá cumplir con presentaciones personales en fiscalía. La causa continuará con la producción de pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno en el asalto al taxista neuquino.