Un remisero neuquino fue asaltado durante la madrugada en Allen por una pareja que había contratado un viaje desde la capital neuquina. El hombre lo tomó del cuello para amenazarlo y le robó la billetera con la recaudación, pero el botón antipánico de la unidad permitió alertar a la Policía y desencadenó un operativo que terminó con los dos sospechosos detenidos.

El chofer, de 47 años y domiciliado en Neuquén, había llegado hasta Allen con un hombre y una mujer como pasajeros. El viaje no tenía una dirección exacta como destino y, cuando el vehículo llegó a la zona de calle Dr. Amílcar Regot, la situación cambió por completo.

Según la denuncia, el pasajero tomó al remisero fuertemente del cuello para amedrentarlo y le quitó la billetera donde llevaba la recaudación. Después del asalto, los dos ocupantes bajaron del vehículo y escaparon a pie hacia el sector norte de la ciudad.

La situación quedó rápidamente expuesta porque el conductor alcanzó a activar el botón antipánico de la unidad. La alerta fue recibida por el operador de la base de remises, que dio aviso a la Policía. Un patrullero de la Comisaría 33° se dirigió entonces hacia la zona señalada.

Poco después, los efectivos encontraron al remisero en la esquina de Sorondo y Nicolás Tarifa. Allí, todavía con el asalto muy reciente, el hombre aportó las características de los dos pasajeros y explicó cómo se había producido el robo. Con esa información, los policías comenzaron a recorrer los alrededores en busca de la pareja. La búsqueda terminó en calle Belisario Roldán, entre Lorenzo Ramasco y José Escales, donde fueron localizados los sospechosos.

Se trataba de un hombre de 34 años, domiciliado en Neuquén, y una mujer de 31 años, radicada en Allen. Ambos fueron reconocidos por el remisero y quedaron detenidos mientras se comunicaba lo ocurrido a la fiscalía.Pero la intervención policial todavía no había terminado. Minutos después, durante una nueva recorrida por el mismo sector, los efectivos encontraron la billetera que había sido denunciada como robada. Estaba tirada sobre calle Belisario Roldán al 100.



La fiscalía de turno dispuso finalmente el inicio de un legajo judicial por el delito de robo. La investigación deberá determinar ahora la participación que tuvo cada uno de los dos detenidos en el asalto al remisero que había llegado desde Neuquén hasta Allen.