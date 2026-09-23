La familia de Kevin Hernández, acompañada por sus abogados, confirmó este miércoles que los restos hallados en la zona del cementerio de Lamarque pertenecen al joven desaparecido desde febrero. El reconocimiento se realizó en el Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, donde los familiares identificaron de manera directa las prendas de vestir y elementos personales que portaba al momento de su desaparición.

Tras la diligencia, la madre del joven, María Ayala y sus representantes legales se trasladaron al Centro Cultural de Lamarque, donde ofrecieron una conferencia de prensa. Allí manifestaron que para ellos no existen dudas sobre la identidad del cuerpo y reclamaron que la Justicia avance con medidas inmediatas, entre ellas la detención de la persona que estaría involucrada en el hecho. No descartaron, además, que existan más personas implicadas según las pruebas que manejan.

Los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio remarcaron sus dudas sobre el hallazgo, señalando que resulta extraño que los restos aparezcan “de un día para otro” en un lugar que ya había sido inspeccionado durante los rastrillajes previos. La querella también informó que el Poder Judicial mantiene la causa catalogada como de “fallecimiento de causa indeterminada”, a la espera de pericias clave que permitan establecer cómo se produjo el deceso.

La defensa técnica exigió celeridad en el proceso judicial y la adopción de medidas urgentes que den una respuesta concreta tanto a la comunidad como a los familiares.

El hallazgo en inmediaciones del cementerio de Lamarque marca un punto de inflexión en la investigación, que ahora deberá esclarecer las circunstancias de la muerte y definir responsabilidades penales. La familia aseguró que continuará acompañada por sus abogados hasta que se conozca la verdad y se haga justicia.