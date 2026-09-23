La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, que permanecerá habilitado hasta el 29 de enero. La propuesta académica incluye más de 50 carreras presenciales de grado, distribuidas en las tres sedes regionales y ocho localidades de la provincia.

La carrera de Medicina, dictada en la Sede Andina (Bariloche), cuenta con un plazo especial de inscripción que se extiende hasta el 16 de octubre de 2026. El trámite se realiza de manera digital a través del Sistema de Preinscripción (preinscripcion.unrn.edu.ar), donde los aspirantes deben crear un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida: DNI, foto tipo carnet y título secundario o certificado en trámite.

Quienes ya sean estudiantes de la UNRN o hayan registrado su DNI en procesos anteriores deben realizar la preinscripción directamente mediante la plataforma SIU guaraní. La confirmación oficial del trámite se notifica vía correo electrónico.

Curso de Ingreso obligatorio

Una vez confirmada la inscripción, cada ingresante deberá completar el Curso de Ingreso obligatorio, compuesto por dos módulos:

Introducción a la Vida Universitaria (IVU): instancia virtual y autogestionada que puede iniciarse al recibir la confirmación de inscripción.

Módulo Específico de Introducción a la carrera: se desarrollará durante el mes de febrero y estará orientado a cada disciplina.

Oferta académica por sedes

Sede Alto Valle - Valle Medio: incluye carreras como Odontología, Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería en Alimentos, Biotecnología, Geología, Paleontología, Criminología y Ciencias Forenses, además de profesorados y tecnicaturas vinculadas a la producción y la industria.

Sede Andina: ofrece Ingeniería Ambiental, Electrónica, Computación y Telecomunicaciones, además de Licenciaturas en Turismo, Hotelería, Letras, Arte Dramático, Antropología, Economía y Agroecología, junto con la carrera de Medicina y profesorados en distintas disciplinas.

Sede Atlántica: dicta Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Comunicación Social, Ciencias del Ambiente, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Sistemas, Periodismo Deportivo y Producción de Contenidos, además de ciclos de complementación en Educación y Gestión de Políticas Públicas.

La UNRN destacó que la inscripción digital busca facilitar el acceso de estudiantes de toda la provincia y garantizar un proceso ágil y transparente. Con esta propuesta, la universidad reafirma su compromiso de ampliar la oferta académica y consolidar su presencia en el sistema universitario nacional.