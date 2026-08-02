Aseguró que le habían robado su camioneta Volkswagen Amarok, pero terminó imputada por falsa denuncia

Una investigación realizada por efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, dependiente de la Comisaría Primera de Neuquén, permitió esclarecer una denuncia por el presunto robo de una camioneta Volkswagen Amarok. Se concluyó que todo se trataba de una maniobra falsa y, como resultado, una mujer quedó imputada y a disposición de la Justicia.

Cómo comenzó el caso que terminó en una falsa denuncia por robo

El caso comenzó cuando una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que había sido víctima de la sustracción de su vehículo. Según su relato, la camioneta había sido dejada estacionada frente a su vivienda durante algunos minutos antes de desaparecer.

A partir de la denuncia, los investigadores desplegaron tareas de campo, análisis de documentación y verificaciones registrales para reconstruir los movimientos del vehículo. Como resultado de esas diligencias, lograron localizar la Amarok en un concesionario ubicado sobre calle Misiones, donde se encontraba exhibida para la venta.

Las inconsistencias que derivaron en la imputación

Con el avance de la investigación comenzaron a detectarse contradicciones entre la versión aportada por la denunciante y los elementos reunidos por los efectivos policiales.

Las averiguaciones permitieron establecer que la camioneta había sido adquirida por el comerciante responsable del concesionario en la provincia de Buenos Aires aproximadamente 10 días antes de la denuncia. Además, la operación contaba con documentación respaldatoria y registros que acreditaban la legalidad de la transacción.

Frente a estas evidencias, los investigadores descartaron la existencia del robo denunciado y pusieron los resultados de las actuaciones a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Detención, formulación de cargos y libertad supeditada a la causa

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el fiscal interviniente dispuso la detención de la mujer por la presunta falsedad de sus dichos.

Este sábado 1 de agosto se realizó la audiencia judicial correspondiente, donde se formularon cargos vinculados al hecho investigado. Tras la audiencia, la imputada recuperó la libertad ambulatoria, aunque continuará sometida al proceso judicial mientras avanza la causa.

La investigación permitió esclarecer el caso en pocas horas y evitar que una denuncia falsa derivara en la activación innecesaria de recursos policiales y judiciales.