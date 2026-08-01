El paseo por la cordillera terminó mal: detuvieron a cuatro jóvenes en una Amarok buscada por robos con inhibidores en Villa La Angostura

El Anillo Digital de Río Negro permitió localizar una camioneta Volkswagen Amarok que era buscada por la Policía de Neuquén en una investigación por robos cometidos con inhibidores de alarmas en Villa La Angostura. El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y Dina Huapi, y terminó con cuatro jóvenes demorados y el secuestro preventivo del vehículo.

La alerta se activó cuando las cámaras con reconocimiento automático de patentes (LPR) detectaron el paso de la camioneta. Desde el Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias se informó de inmediato a la Comisaría 36° de Dina Huapi y al personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició el operativo para interceptar el rodado.

Los policías identificaron a los cuatro ocupantes, de 19, 20, 21 y 23 años, todos con domicilio en la ciudad de Neuquén.

Interceptaron la camioneta en la Ruta 40

Mientras la camioneta avanzaba hacia el puente sobre el río Limay, los operadores del centro de monitoreo realizaron un seguimiento en tiempo real y fueron actualizando su ubicación a los efectivos desplegados en la ruta. Esa coordinación permitió detener la marcha del vehículo pocos minutos después.

Durante la inspección también secuestraron equipos compatibles con sistemas de inhibición, herramientas y otros elementos incorporados a la investigación.

Los policías identificaron a los cuatro ocupantes, de 19, 20, 21 y 23 años, todos con domicilio en la ciudad de Neuquén. En contacto con la Policía de Neuquén confirmaron que la Amarok estaba vinculada a una investigación por robos mediante el uso de inhibidores de alarmas en Villa La Angostura. Luego se dispuso el secuestro preventivo del vehículo y la demora de sus ocupantes mientras continuaban las actuaciones judiciales.

Dentro de la Amarok encontraron equipos de comunicación, herramientas, indumentaria y objetos incorporados a la causa judicial.

Durante la inspección del rodado también fueron encontrados equipos de comunicación compatibles con sistemas de inhibición, herramientas, indumentaria y otros objetos que quedaron incorporados a la investigación para determinar su procedencia.

Otro secuestro en Cipolletti

En otra intervención, el Anillo Digital detectó un Ford Fiesta Kinetic azul que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por un juzgado de Neuquén capital. La alerta se generó cuando una cámara instalada en el sector del Tercer Puente identificó la patente del vehículo.

La alerta se generó cuando una cámara instalada en el sector del Tercer Puente identificó la patente del vehículo

A partir de esa notificación, el 911 RN Emergencias coordinó el procedimiento con el Cuerpo de Seguridad Vial. El automóvil fue interceptado sobre la Ruta Nacional 151, en la rotonda del Tercer Puente, donde los efectivos verificaron que la medida judicial seguía vigente.

El conductor, un hombre de 41 años con domicilio en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital, fue identificado durante el operativo. El Ford Fiesta quedó secuestrado y a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.