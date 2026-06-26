La municipalidad de Cipolletti confirmó este jueves que la próxima semana quedará habilitado el tránsito sobre calle Tres Arroyos, en el contexto de las tareas de desmantelamiento y saneamiento del depósito incendiado de La Anónima. La empresa local Crisalis será la encargada de ejecutar el Plan de Trabajo, que contempla el retiro de la estructura comprometida, la limpieza del predio y la demolición del sector seco. El plazo de ejecución se estima en 60 días, hasta dejar el terreno completamente saneado y libre de construcciones.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó: “Luego de contar con todos los permisos firmados y el Plan de Trabajo presentado por la empresa, se vallará a dos metros de altura la calle Tres Arroyos, para proceder a demoler el sector seco. Luego se ingresará con personal de Bomberos para apagar los pequeños focos de incendio que persisten”.

Dijkstra detalló que a partir del 1 de julio se prevé la habilitación del tránsito sobre Tres Arroyos. “Luego de la demolición se coordinará con el área de Servicios Públicos el retiro del material y la limpieza del sector”, agregó.

La obra se incluye en el proceso de saneamiento integral del predio, tras el incendio que afectó gravemente la estructura y generó riesgos de derrumbe. El municipio destacó que la habilitación de Tres Arroyos permitirá mejorar la circulación en el área, mientras se avanza con la demolición y el retiro de materiales contaminantes.

El operativo contempla además la participación de Bomberos Voluntarios, que ingresarán al predio para extinguir los focos ígneos que aún persisten en sectores internos. Una vez finalizada la demolición, se coordinará con Servicios Públicos el retiro de escombros y la disposición final de los residuos, garantizando que el terreno quede libre de riesgos ambientales.

La municipalidad subrayó que el proceso de saneamiento busca eliminar definitivamente los peligros derivados del incendio y recuperar un espacio urbano seguro. La habilitación de Tres Arroyos será un paso clave para normalizar la circulación en la zona, al tiempo que se avanza en la recuperación del predio.