Una mujer fue asesinada con más de 60 puñaladas en un crimen que conmociona a la provincia de Chubut. El cuerpo presentaba además diversos elementos incrustados, un dato que sorprendió a los investigadores por el grado de violencia con el que fue cometido el ataque.

El hecho es investigado por la Justicia provincial, que desde las primeras horas de la pesquisa concentró las sospechas sobre el hijo de la víctima, quien quedó bajo la lupa de los investigadores mientras avanzan las medidas de prueba para determinar su eventual responsabilidad.

De acuerdo con las primeras pericias, la mujer sufrió más de 60 puñaladas y el cuerpo presentaba otros objetos incrustados, lo que evidenció la extrema violencia del ataque. Los forenses trabajaron en el lugar para establecer la mecánica del homicidio y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, la Policía realizó distintas diligencias, entre ellas el relevamiento de testimonios y el secuestro de elementos que serán sometidos a peritajes. También se analizan los movimientos del principal sospechoso antes y después del crimen para determinar si existen pruebas que lo vinculen con el hecho.

La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, las autoridades trabajan para confirmar las circunstancias del homicidio y definir la situación procesal del sospechoso a medida que se incorporen nuevas evidencias.