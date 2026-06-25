La Justicia neuquina avanzó este miércoles con una etapa clave en la causa por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández. En una audiencia realizada este miércoles en Zapala quedó conformado el jurado popular que tendrá a su cargo el juzgamiento de A.R.R., acusado de haber asesinado a su pareja en noviembre de 2025.La acusación estará representada por el fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén.

Cómo fue la audiencia de selección de los miembros del jurado

Durante la audiencia se desarrolló el proceso de selección de los integrantes del jurado popular. Las partes formularon preguntas a las personas convocadas y ejercieron las recusaciones previstas por la normativa vigente, hasta completar la integración definitiva del cuerpo. El jurado quedó conformado por ocho mujeres y ocho hombres, distribuidos en doce miembros titulares y cuatro suplentes, respetando el criterio de igualdad de género establecido por la ley.

Estas 16 personas serán las encargadas de escuchar las pruebas que se produzcan durante el debate oral y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. El debate estará dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz y comenzará este lunes 29 de junio. Según la planificación prevista, se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas, por lo que el veredicto podría conocerse el viernes de esa misma semana.

La camioneta blanca en la que Mabel Rosana López Fernández cayó desde el puente de Kilka - Foto: Archivo

Un único acusado: la pareja de López Fernández

A.R.R. llega a juicio acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. La calificación legal contempla los agravantes previstos en los incisos primero y onceavo del artículo 80 del Código Penal.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el MPF, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia-Moquehue y Zapala. La investigación sostiene que, tras una discusión y agresiones, el imputado condujo una camioneta hasta la zona del puente de Kilka y arrojó el vehículo hacia un barranco mientras Mabel Rosana López Fernández permanecía en su interior.

Según la acusación fiscal, las lesiones sufridas por la víctima a raíz de la caída provocaron su muerte. Además, se indicó que antes de que la camioneta cayera al vacío, dos personas que viajaban en el rodado habrían sido obligadas a descender.

Con la conformación del jurado popular, la causa ingresa en la etapa final previa al juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal del acusado en uno de los casos de mayor repercusión judicial registrados en la región durante 2025.