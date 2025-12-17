Un hombre irá a juicio acusado de haber intentado matar a otro joven a la salida de un boliche en la ciudad de Añelo, luego de una pelea que comenzó en plena calle y terminó con una grave agresión con arma blanca.

Según la acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana del 29 de junio, cuando dos grupos de personas se cruzaron tras salir de un local nocturno. La víctima caminaba junto a otros dos jóvenes cuando comenzaron los insultos desde dos autos que circulaban por la zona. Poco después, varios ocupantes de uno de los vehículos bajaron y se desató una pelea a golpes.

La situación fue advertida por un policía que estaba en una estación de servicio cercana y logró frenar el enfrentamiento. Sin embargo, minutos más tarde, el grupo agresor volvió a interceptar a los jóvenes. Esta vez, uno de los hombres sacó un cuchillo de unos 25 centímetros y atacó directamente a uno de ellos con la intención de matarlo, además de herir a otro.

Gravísimo caso

El mismo efectivo policial intervino nuevamente, redujo al agresor y logró que arrojara el arma. La víctima sufrió lesiones graves en la zona del abdomen y el tórax, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital de Añelo y luego derivada al hospital de Centenario debido a la gravedad del cuadro.

Durante la audiencia, la jueza avaló la acusación y dispuso la apertura del juicio, que será llevado adelante por un tribunal integrado por tres jueces. El acusado llegó a esa instancia bajo prisión domiciliaria, medida que continuará vigente al menos hasta mediados de enero, por el riesgo de fuga y de entorpecer la investigación.