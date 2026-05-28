Tras la difusión de videos, detuvieron en Añelo a un hombre investigado por abuso sexual infantil

A partir de videos difundidos en los últimos días y una investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la fiscal del caso Eugenia Titanti ordenó hoy un allanamiento en una vivienda de la localidad de Añelo. La medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Según la evidencia, el hombre mayor de edad realizaba conductas de connotación sexual contra una niña e incluso lo grababa. Se espera que en las próximas 24 horas le formulen los cargos ya que permanece detenido desde las 10 de la mañana de este jueves.

El Ministerio detalló que la investigación comenzó ayer, luego de que el video fuera difundido en distintos grupos de compra-venta de Añelo y de que una persona allegada a la víctima realizara la denuncia correspondiente.

También indicaron que hubo algunos incidentes con los vecinos afuera de la casa del presunto responsable ya que las imágenes comenzaron a difundirse entre la comunidad de la localidad.

En el marco de la causa, la fiscal Titanti, quien desde el 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur, requirió el allanamiento de un domicilio con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la investigación.

Durante la diligencia, la fiscal ordenó la detención de A.L., y en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente, de acuerdo a los plazos previstos en el Código Procesal Penal.