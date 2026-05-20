Este martes por la noche una mujer de 33 años fue asesinada a tiros en Comodoro Rivadavia, mientras que su acompañante con el que viajaba en auto resultó herido. Este fue quien la llevó manejando hasta la Seccional Séptima pidiendo ayuda, sin embargo era demasiado tarde.

La vìctima fatal fue identificada como Mariana Soledad Calfuquir, y el hombre se llama Luis Damián Uribe, de 30 años, quien permanece internado tras recibir un disparo en el abdomen.

Aunque en un primer momento se dijo que Mariana habría sido pasajera de una aplicación de viajes al momento del ataque, esa versión quedó descartada ya que ella tenía una relación con Uribe y que ambos circulaban juntos cuando fueron atacados.

Al llegar a la comisaría, los efectivos se acercaron al auto y notaron que la mujer no tenía signos vitales. Los disparos que había recibido, principalmente en la cabeza, le provocaron la muerte antes de llegar a la dependencia policial.

El violento episodio movilizó rápidamente a policías, personal de Criminalística, efectivos de la División Investigaciones y médicos de emergencia, quienes asistieron al conductor antes de trasladarlo al Hospital Regional.

Los primeros datos del crimen

Con el pasar de las horas se informó que el auto tiene varios impactos de bala, principalmente en su lateral derecho. Por ahora la principal línea que manejan los investigadores es que fue un episodio relacionado a enfrentamientos entre grupos antagónicos que hace meses protagonizan ataques en Comodoro.

En cuanto a la víctima, aunque no tenía antecedentes penales, investigadores aseguran que era una persona conocida dentro de determinados ambientes vinculados al delito y a grupos enfrentados de la ciudad.

Por qué custodian a Uribe

Mientras tanto, Uribe, el acompañante, está internado con custodia policial ya que el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que este era uno de los objetivos en una serie de allanamientos realizados hace semanas.

Según explicó el funcionario, la Policía había pedido medidas judiciales sobre 36 domicilios vinculados a personas consideradas peligrosas dentro de grupos violentos de la ciudad. Sin embargo, parte de esos procedimientos fueron rechazados.

“Uno de esos allanamientos era el de Uribe. No era que se nos ocurrió a nosotros. Tiene profusos antecedentes y era conocido por las fuerzas de seguridad”, afirmó Iturrioz.

Este hombre tiene imagenes con armas y además, tras el ataque, hallaron dentro del auto un silenciador de fabricación casera, junto con municiones de 9 milímetros y 22. La principal hipótesis es que se encontraba involucrado en conflictos armados previos y que el ataque sufrido el martes estaría relacionado con enfrentamientos entre grupos rivales.

Por otro lado, Calfuquir trabajaba como Uber y delivery, por lo cual ahora investigan al automóvil por presuntos vínculos con robos recientes.