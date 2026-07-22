El asesino de Gustavo Santos incumplió la prisión domiciliaria: lo encontraron en un paraje y quedó tras las rejas

Eliseo Eduardo Uircan, condenado por asesinar a Gustavo Santos en Picún Leufú, quedó tras las rejas en Piedra del Águila, por riesgo de fuga. “No hay otra salida que la prisión preventiva. La prisión domiciliaria ya no es eficaz”, expresó el fiscal jefe Gastón Liotard.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se realizó en una audiencia en la ciudad de Cutral Co, en el que fue revocada la prisión domiciliaria que cumplía Uircan y quedó detenido.

El pedido lo hizo el fiscal jefe Gastón Liotard durante una audiencia en la ciudad de Cutral Co.

Para la fiscalía existe riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial de parte del homicida. Además de incumplir con la medida, “no sólo desobedeció una orden de un juez de garantías, sino que lo hizo cuando la medida estaba consensuada”. Uircan se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, mientras la justicia fijaba la pena.







El abogado querellante que representa a la familia de la víctima, César Omar Pérez, acompañó el pedido del MPF.

No lo encontraron en el rondín

Liotard señaló en la audiencia que el domingo pasado, cuando efectivos de la Policía provincial fueron a controlar la detención en el domicilio de cumplimiento —en el paraje Santo Tomás—, no encontraron a Uircan.

Ante esta situación, los efectivos fueron informados de que se había ido en un auto con un conocido, por lo cual se dirigieron hacia el paraje 44, distante a 9 kilómetros de Santo Tomás, donde lo encontraron en el interior de un Volkswagen Gol alrededor de las 22. Allí lo demoraron.

Por un problema de salud

Según la cronología que realizó el fiscal jefe, el 11 de noviembre de 2025 Uircan fue imputado y quedó detenido con prisión domiciliaria en Santo Tomás. Se estableció esa modalidad porque tenía un problema de salud, entre otros aspectos.







El 17 de noviembre se modificó el lugar de detención por una vivienda en Cutral Co, hasta el 22 de diciembre, fecha en que retornó a la prisión domiciliaria en Santo Tomás con el control de rondines policiales, hasta el 31 de julio próximo.







El 12 de mayo de 2026 y por acuerdo, se declaró la responsabilidad penal de Uircan por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor. Y el MPF adelantó en esa audiencia que pediría una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva.

Gustavo Santos fue asesinado el 8 de noviembre de 2025, tras una discusión con Eliseo Eduardo Uircan.

Sin embargo, cambió el abogado defensor y planteó la supuesta invalidez de ese acuerdo, algo que un Tribunal de Impugnación rechazó.

“En dos semanas, el próximo 5 de agosto, está prevista la audiencia de determinación de la pena”, indicó Liotard. Y ratificó que el MPF pedirá una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva.

En este contexto, requirió que Uircan quede detenido en una comisaría de Piedra del Águila y, en principio, hasta el próximo 30 de agosto.







El juez de garantías que dirigió la audiencia de ayer, Lisandro Borgonovo, avaló el pedido: revocó la prisión domiciliaria y estableció la prisión preventiva en una comisaría hasta el próximo 30 de agosto, en principio.

Lo mató tras una discusión

Según la investigación del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 8 de noviembre del año pasado alrededor de las 8. Ocurrió en el domicilio de un familiar de la víctima, Gustavo Santos, ubicado en el barrio La Esperanza de Picún Leufú.







En forma previa, el acusado y la víctima tuvieron una discusión y pelea en un local bailable alrededor de las 6.







Luego, Uircan fue en moto hacia el lugar del hecho, portando un arma de fuego y un cuchillo. La víctima salió de la casa con un machete. Fue en ese contexto que Uircan realizó un disparo hacia Santos que no llegó a impactarlo y comenzaron a pelear, hasta que en la esquina de la Avenida Maestro Sosa y Mariano Moreno, el acusado efectuó un segundo disparo que impactó en la zona abdominal de la víctima.







Santos falleció mientras era trasladado al hospital de Cutral Co, y el acusado fue detenido por la Policía en el lugar cuando intentaba irse.



