Acusaron de asesinato al único sospechoso de matar a un hombre tras una pelea en Picún Leufú

El único sospechoso de herir mortalmente a Gustavo Amaro Santos durante una pelea que ocurrió el sábado pasado en el barrio La Esperanza de Picún Leufú fue acusado de asesinato.

Según la presentación del fiscal Matías Alonso, todo comenzó con una discusión frente a la casa de un familiar de la víctima. El acusado llegó en moto con un arma de fuego y un cuchillo. Santos, por su parte, salió con un machete.

Tras un primer disparo que no dio en el blanco, ambos forcejearon hasta llegar a la esquina de Maestro Sosa y Mariano Moreno. Allí, el violento efectuó un segundo disparo que impactó en el abdomen de Santos, quien murió mientras era trasladado al hospital de Cutral Co.

Detenido y acusado

Luego fue detenido por la policía, cuando intentaba irse del lugar. El fiscal encuadró el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y pidió una medida cautelar.

Aunque la gravedad del hecho habilitaba la prisión preventiva, el juez Ignacio Pombo dispuso detención domiciliaria por dos meses, con control policial diario, mientras avanza la investigación.